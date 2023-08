Modern und mitten in der Stadt: Die Volkswagen Arena in Wolfsburg

Spielort-Check Wolfsburg: Viel Natur in der Autostadt

Am 9. September (ab 20.45 Uhr, live auf RTL) ist für unsere Nationalmannschaft endlich die Sommerpause vorbei. In der Wolfsburger Volkswagen Arena trifft unser Team von Hansi Flick auf Japan. Die Anstoßzeit am Samstagabend lädt zum längeren Aufenthalt in Wolfsburg ein. Warum sich das durchaus lohnt, erfahrt ihr in unserem Spielort-Check, den wir gemeinsam mit Fan-Club-Mitglied Dennis Hellmiss gemacht haben.

Dennis ist in Wolfsburg geboren und aufgewachsen, arbeitet wie schon sein Vater und Großvater bei Volkswagen. Mittlerweile hat er eine eigene Familie und fühlt sich immer noch rundum wohl in seiner Heimatstadt: "Ich würde nie woanders leben wollen."

Griechisches Essen in Stadionatmosphäre

Zu Dennis' Stadionalltag in Wolfsburg gehört eine Pferdewurst auf dem Markt und der Treff am Kaufhof, bevor es Richtung Stadion geht. "Vor und nach dem Spiel finden sich dort auf der Kneipenmeile die meisten Fans ein", berichtet der 41-Jährige. Von der Kaufhofpassage sind es nur rund 20 Gehminuten bis zum Stadion. Insbesondere das Sausalitos und die Bar Celona seien heiße Anlaufpunkte.

Dennis persönlicher Geheimtipp für Fußballfans ist das Restaurant Santorini direkt gegenüber der Volkswagen Arena. Neben traditionell griechischer Küche biete das Restaurant "von der Außenterrasse beste Sicht auf das Trainingsgelände und Stadion" und eigne sich somit optimal, um sich in passender Atmosphäre für die Partie am Abend zu stärken. Das kulinarische Highlight in Wolfsburg bleibt für Dennis aber die berühmte Volkswagen Currywurst. "Sie ist für mich und auch viele andere die Nummer eins in Deutschland", erzählt er stolz. "Weder das Ruhrgebiet noch Berlin kann da mithalten. Das sagen selbst die Auswärtsfans."

Altehrwürdiges Schloss und Stadion

Für eine Arbeiterstadt habe Wolfsburg außergewöhnlich viel Natur zu bieten, grüne Flecken gebe es praktisch an jeder Ecke. Der Allerpark samt See liegt direkt am Stadion, der Schlosspark gleich daneben. "Der Allersee und das Schloss sind wie gemacht, um in malerischer Atmosphäre einfach mal die Seele baumeln zu lassen", verrät Dennis und ergänzt: "Das Schloss Wolfsburg ist unser Kulturgut." Die mittelalterliche Burg dient als Namensgeber der jungen Stadt, die um das Schloss herum errichtet wurde. Malerisch dürfte für Fußballromantiker auch der Anblick des alten VfL-Stadions am Elsterweg sein. In der altehrwürdigen Spielstätte trug die Wolfsburger Herrenmannschaft bis 2002 ihre Heimspiele aus. Seit dem Umzug der Frauenmannschaft des VfL 2014 wird in dem Stadion jedoch kein Fußball mehr gespielt.

Fans mit viel Zeit legt der gebürtige Wolfsburger die Autostadt ans Herz, Museum und Freizeitpark von Volkswagen: "Für uns Wolfsburger ist die Autostadt etwas Alltägliches, aber für alle anderen ein Muss." Die 28 Hektar-große Park- und Lagunenlandschaft sei nicht nur für Autoliebhaber interessant, sondern bietet auch ein vielfältiges Veranstaltungs- und Kulturprogramm.

[lm]