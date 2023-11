Spielort-Check Wien: Die lebenswerteste Stadt der Welt

Am 21. November steht für unsere Nationalmannschaft das letzte Länderspiel des Jahres auf dem Programm: Im Wiener Ernst-Happel-Stadion trifft das DFB-Team auf Österreich. Was es abseits des Platzes in der Hauptstadt alles zu entdecken gibt, erfahrt in unserem Spielort-Check, bei dem uns dieses Mal unser Fan-Club-Mitglied Daniel Kumar unterstützt hat.

Daniel ist 37 Jahre alt und ursprünglich wegen seines Studiums nach Wien gezogen. Mittlerweile arbeitet und lebt er seit über zehn Jahren in der österreichischen Hauptstadt und hat das Leben dort kennen und lieben gelernt.

Vorglühen auf dem Weihnachtsmarkt

Die Reise zu unserem letzten Länderspiel in diesem Jahr sollte sich lohnen. Nicht umsonst wurde Wien vom The Economist bereits zum vierten Mal zur lebenswertesten Stadt der Welt erklärt. Laut Daniel überzeugt die Millionenmetropole nicht nur durch eine ausgeprägte Infrastruktur, sondern auch durch eine wundervolle Altstadt und ein ausgezeichnetes Kulturangebot.

Um sich vor dem Anpfiff auf die Partie einzustimmen, empfiehlt Daniel als ersten Zwischenstopp den 8. Bezirk. Dort gibt es zahlreiche Bars und Restaurants. Insbesondere das "Shebeen" und das Irish Pub "The Long Hall" seien gute Anlaufstellen, um ein kühles Getränk zu sich zu nehmen und dabei zu fachsimpeln. In beiden Bars werden Fußballspiele übertragen und ziehen dementsprechend fußballbegeisterte Wiener an.

Wer der Jahreszeit entsprechend vor der Partie lieber ein Heißgetränk zu sich nehmen möchte, sollte über einen der Weihnachtsmärkte schlendern, die pünktlich zum Spiel ihre Pforten öffnen. Daniels Empfehlung: der Weihnachtsmarkt in Spittelberg.

Wiener Schnitzel und Sightseeing

Für unsere Fans mit etwas mehr Zeit vor Ort lohnt sich laut Daniel ein Besuch im Bezirk "Neubau". Dort gibt es eine große Auswahl an Bars und Restaurants. "Von veganer Pizza im Wolke 7 bis zum Burger in der 'Weinschenke' findet sich hier alles", erzählt er. Wer sich auf der Auswärtsreise ein traditionelles Wiener Schnitzel gönnen möchte, ist ebenfalls in diesem Bezirk an der richtigen Adresse. Daniel empfiehlt: "Der 'Schnitzelwirt' ist eine echte Institution in der Hauptstadt und bietet eine Vielfalt an leckereren österreichischen Köstlichkeiten." Auch zahlreiche Museen gebe es im Bezirk Neubau zu bestaunen.

Wer in Wien noch eine Shoppingtour machen möchte, sollte über die Mariahilfer Straße schlendern. Diese befindet sich im 7. Bezirk und bietet eine Reihe an Läden und Geschäften. Daniel legt jedoch jedem Spaziergang durch den 1. Bezirk ans Herz. "Die Hofburg sowie der Stephansdom sind Must-See’s in Wien“, so der Wiener. "Beide Sehenswürdigkeiten lassen sich ideal bei einem gemütlichen Spaziergang mit integrierten Pausen in einem der zahlreichen Kaffeehäuser kombinieren."

[od]