Hat am 14. Juni die Nationalmannschaft zu Gast: der Borussia-Park in Mönchengladbach

Spielort-Check Mönchengladbach: Zu Gast in der Vitus-Stadt

In Mönchengladbach tritt unser DFB-Team am 14. Juni im Borussia-Park gegen Italien an. Gemeinsam mit unserem Fan-Club-Mitglied Dirk Legemann haben wir den Spielort-Check gemacht und erfahren, was es rund um unsere Partie in der Vitus-Stadt noch zu erleben gibt.

Kurz vor der Geburt seiner Tochter im Jahr 2012 hat der heute 42-Jährige in Mönchengladbach seine neue Heimat gefunden. Auch als Zugezogener komme man hier kaum drum herum, sich mit Fußball zu beschäftigen. "Man merkt sehr schnell, wie fußballbegeistert die Stadt ist. Die Verbundenheit zur Borussia und die Identifikation mit dem Verein ist riesengroß", so Dirk.

Mythos Bökelberg

Vor allem für Fußballfans ist Mönchengladbach deshalb eine Reise wert. Eine Besichtigung des Borussia-Parks und der Fohlenwelt kann Dirk wärmstens empfehlen. Auch ein Ausflug zum legendären Bökelberg ist für Fußballromantiker ein Muss. Dort steht heute zwar kein Stadion mehr, doch der Mythos ist noch immer spürbar und allein aus historischen Gründen einen Besuch wert. Seit 2019 erinnert eine Gedenkstätte an das Stadion.

Doch die Stadt hat noch weitaus mehr als nur Fußball zu bieten. In und um Mönchengladbach können Fans mit etwas mehr Zeit die Schlösser Rheydt, Wickrath und Dyck entdecken, die für unser Fan-Club-Mitglied echte Geheimtipps sind. "Typisch für Mönchengladbach ist auch der charakteristische Abteiberg mit dem Münster St. Vitus", sagt Dirk. Weil hier einst der Schädelknochen vom Heiligen Vitus gefunden wurde, ist Mönchengladbach auch heute noch als Vitus-Stadt bekannt. Neben viel Historie sind in der Altstadt auch viele Kneipen und Restaurants zu finden, in denen die Fans vor dem Spiel verweilen können.

Im Biergarten aufs Spiel einstimmen

Wer sich jedoch lieber am Stadion auf das Spiel einstimmen will, für den ist der große Biergarten direkt vor der Nordkurve der perfekte Anlaufpunkt. "Hier kann man früh vor dem Spiel gleichgesinnte fußballverrückte Menschen treffen und schon mal anstoßen", so unser Fan-Club-Mitglied. Auch am Fanhaus an der Gladbacher Straße könne man sich auf ein Kaltgetränk vor und nach der Partie verabreden.

Für Fans, die mit dem Auto anreisen, hat Fan-Club-Mitglied Dirk noch einen wichtigen Hinweis: "Früh anreisen! Das Parkplatzangebot ist zwar groß, aber es empfiehlt sich früh genug dort zu sein." Alternativ könne man auch die Pendelbusse ab den Bahnhöfen nutzen. Dann stehe einem entspannten Stadionbesuch nichts mehr im Weg.

[rd]