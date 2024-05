Spielort-Check Mönchengladbach: Aus Liebe zum Spiel

Genau eine Woche bevor am 14. Juni das EM-Eröffnungsspiel in München angepfiffen wird, bestreitet unsere Männer-Nationalmannschaft in Mönchengladbach das letzte Länderspiel vor dem Turnier. Im Borussia-Park trifft unser Team am 7. Juni auf Griechenland. Was es abseits des Stadions in Stadt und Umgebung alles zu entdecken gibt, erfahrt in unserem Spielort-Check, bei dem uns Fan-Club-Mitglied Raphael Houben unterstützt hat.

Raphael ist Borusse durch und durch. Als seine Geburtsstadt bedeutet Mönchengladbach für ihn „absolute Heimat“ und "ein Gefühl tiefer Verbundenheit". Diese Verbundenheit zur Stadt steht im engen Verhältnis mit der Liebe zum Fußball. So erklärt uns Raphael: "Der Gladbacher an sich hadert seit jeher mit der eher untergeordneten Rolle seiner Stadt im Schatten der schillernden Großstädte Köln und Düsseldorf. Doch die allumfassende Identifikation ist der Fußball."

Vor Turnieren färbt sich die Stadt schwarz-rot-gold

Die Menschen in seiner Stadt beschreibt Raphael als "fußballverrückt und feierwütig". Der 39-jährige weiter: "Die Liebe zum Spiel und speziell zum Verein Borussia Mönchengladbach ist an jeder Ecke fühl- und sichtbar. Ob die Hauswand in der Einfahrt, die Straßenlaterne an der Kreuzung oder der Sticker am Auto, überall prangt die Raute als Erkennungszeichen für den Verein. Vor Turnieren färbt sich dann auch so langsam alles in schwarz-rot-gold."

Für Fans, die schon am Nachmittag in Mönchengladbach ankommen, schlägt Raphael die Kneipen in der Altstadt vor. Besonders hervorzuheben ist für ihn als reine Fußballkneipe das "BrauHaus MaNaMaNa" am Alten Markt. Für das leibliche Wohl müsse man in den zahlreichen traditionellen Brauhäusern der Stadt den rheinischen Sauerbraten probieren. Abzurunden sei die Köstlichkeit mit einem kräftigen Altbier, das es unter anderem in der ältesten Altbierbrauerei der Welt – dem Bolten - vor den Toren der Stadt zu erstehen gibt.

Rund ums Stadion empfiehlt Raphael einen Besuch im Haus Heiligenpesch. Die Kneipe sei mit großem Biergarten auf Fußballfans spezialisiert und eine der Anlaufstellen bei Fußballevents. Zu Fuß sind es von dort aus 20 Minuten bis zum Stadion. „Und auch nach Abpfiff hält die Kneipe noch lange den Zapfhahn auf, eben typisch rheinisch gemütlich“, so Raphael.

Für Pferdeliebhaber und SciFi-Begeisterte

Als waschechter Borusse hat Raphael auch noch den passenden Tipp für Fußballbegeisterte mit etwas mehr Zeit parat: "Ein Muss für jeden Fußball-Fan ist die Fohlenwelt direkt hinter der Westkurve am Stadion." Auf über 1.100 Quadratmetern sind hier legendäre Momente der Fußballgeschichte mit Originalexponaten ausgestellt.

Auch für Science-Fiction-Liebhaber lohnt sich ein Ausflug nach Mönchengladbach: Raphael empfiehlt einen Museums-Besuch des "Stars of the Galaxy" im Zentrum der Stadt. Dort sind dutzende Replikas der Star-Wars-Filme mit viel Liebe zum Detail nachgebaut. "In diesem Sinne möge die Macht auch mit unserer Nationalmannschaft sein!", sagt Raphael und wünscht allen Fans viel Freude beim Besuch in seiner Heimat.

[hw]