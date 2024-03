Spielort-Check Lyon: Eine historische Stadt

Am 23. März steht für unsere Männer-Nationalmannschaft das erste Länderspiel des Jahres auf dem Programm: Im Lyoner Groupama-Stadium trifft unser DFB-Team auf Frankreich. Was es abseits des Platzes in der Stadt alles zu entdecken gibt, erfahrt ihr in unserem Spielort-Check, bei dem uns dieses Mal Fan-Club-Mitglied Sarkis Daher unterstützt hat.

Sarkis ist 53 Jahre alt und wohnt in Saint-Claude, circa 100 Kilometer nordöstlich von Lyon. Den Weg in die Großstadt nimmt er in seiner Freizeit jeden Monat auf sich und hat Lyon auf dieser Weise mittlerweile kennen und lieben gelernt.

Einstimmen vor der Partie

Sarkis macht den deutschen Auswärtsfahrer*innen Hoffnung auf eine lohnende Reise: Die Stadt überzeuge nicht nur durch ihre Lebensqualität und Dynamik, sondern auch durch eine wundervolle historische Altstadt und zahlreiche kulturelle Veranstaltungen im ganzen Jahr.

Um sich vor dem Anpfiff auf die Partie einzustimmen, empfiehlt Sarkis den ersten Zwischenstopp in der Innenstadt einzulegen, genauer gesagt in der Nähe vom Bahnhof Perrache. Dort befindet sich die "Brasserie George". Der Laden sei sehr geräumig und biete sich ideal dafür an, das erste Craft Beer zu sich zu nehmen und sich einen typisch französischen Snack zu gönnen.

Da das Stadion 20 Kilometer außerhalb der Innenstadt liegt, sollten sich deutsche Fans frühzeitig informieren, welche Anreise für Auswärtsfahrer*innen vorgesehen ist. Rund um das Groupama Stadium befinden sich zahlreiche Möglichkeiten in einem Restaurant, Bar oder Kiosk das nächste Kaltgetränk zu sich zu nehmen.

Kulinarische Traditionen und schöne Aussichten

Für Fans mit etwas mehr Zeit vor Ort lohnt sich laut Sarkis ein Besuch in der Lyoner Altstadt. Es ist das historischste und gleichzeitig touristischste Viertel der Stadt. Wer sich kulinarisch durch Lyon probieren möchte, komme am "Salade Lyonnaise" nicht vorbei. Der Friséesalat mit einem besonderen Speckdressing und pochiertem Ei gehört für Sarkis zu einem gelungenen Ausflug nach Lyon dazu.

Der bekannteste Ort der Stadt befindet sich etwas höher gelegen. Die "Notre-Dame de Fourvière" ist eine und wunderschöne Kirche aus dem 19. Jahrhundert auf einem Hügel in Lyon. "Die Aussicht mit einem Panoramablick mit den Alpen in der Ferne ist einzigartig. Kein Besucher kann Lyon verlassen, ohne diese Aussicht genossen zu haben", erzählt Sarkis.

