Spielort-Check Gelsenkirchen: Grüne Inseln in einer grauen Stadt

Zum Abschluss des Länderspiel-Hattricks trifft unsere Nationalmannschaft am 20. Juni in Gelsenkirchen auf Kolumbien. Wenn ihr wissen wollt, was die Stadt des Berg- und Kohlebaus für Fußballfans zu bieten hat, seid ihr bei unserem Spielort-Check richtig, den wir gemeinsam mit unserem Fan-Club-Mitglied Patrick Bartkowiak zusammengestellt haben.

Gelsenkirchen bedeutet für Patrick vor allem eines: Heimat. "Die Leute sind hilfsbereit und haben ein großes Herz. Wir sind sehr direkt, womit nicht unbedingt jeder von außen klarkommt", sagt der 39-Jährige über seine Geburtsstadt. Er erklärt, dass Gelsenkirchen durch den Bergbau geprägt wurde, aber durch die Zechenschließungen sein altes Gesicht verloren habe und dabei sei, sich neu zu erfinden. "Der FC Schalke 04 wird in der gesamten Stadt und Region gelebt", sagt er.

Currywurst an jeder Ecke

Als Treffpunkt für Fans vor dem Spiel empfiehlt Patrick den Heinrich-König-Platz in der Innenstadt: "Von dort kommt man am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arena." Currywurst mit Pommes gehört im Ruhrgebiet seit jeher zum Stadionbesuch dazu. Den Klassiker gibt es praktisch an jeder Ecke, Patrick verrät uns dennoch seine Geheimtipps: Der Park-Grill im Stadtteil Erle und die Kneipe Destille Buer in der Nähe der Innenstadt.

"Wer es eher traditionell mag, der kann ins Vereinslokal Bosch von Schalke 04 an der Glückauf Kampfbahn gehen. Ansonsten gibt es auch in der Altstadt einige Lokalitäten, die zum Verweilen einladen", erzählt der gebürtige Gelsenkirchener. Gerade für Fußballromantiker dürfte der Anblick der alten Glückauf Kampfbahn beeindruckend sein. Das marode, aber charmante Fußballstadion war bis 1973 die Heimspielstätte der Königsblauen und liegt etwa drei Kilometer südlich von der Arena auf Schalke.

Schloss Berge und Nordsternpark

Auch Patrick macht keinen Hehl daraus, dass Gelsenkirchen von außen oft als graue Arbeiterstadt wahrgenommen wird. "Die Stadt hat viele nicht so schöne Ecken", räumt er ein, "aber es gibt durchaus auch kleine grüne Inseln zur Erholung und zum Aufatmen. Die Gartenanlagen von Schloss Berge, ganz in der Nähe der Arena, sind sehr zu empfehlen." Die barocke Wasserburg liegt mitten in einer Parkanlage aus Teichen und Gärten samt Biergarten und Hotelgastronomie.

Fans mit viel Zeit legt Patrick außerdem den Nordsternpark ans Herz: "Das alte Gelände der Zeche Nordstern wurde im Rahmen der Bundesgartenschau 1997 umgebaut und für die Bewohner der Stadt als Naherholungsgebiet angelegt." Gerade für Interessierte an der Industriekultur sei der Park am Stadtrand zu empfehlen. Weitere Sehenswürdigkeiten? "Das Hans-Sachs-Haus, welches als Rathaus der Stadt fungiert und das Musiktheater im Revier." Es lohne sich also durchaus, bereits vor dem Spiel am Dienstag anzureisen.

Für unser Schalker Fan-Club-Mitglied Patrick ist und bleibt das Highlight der Stadt aber die Arena auf Schalke, in der auch unsere Nationalmannschaft um 20.45 Uhr aufläuft. "Die Arena ist das Herz von Gelsenkirchen. Hier bekommt man in kürzester Zeit den besten Einblick."

