Spielort-Check Bremen: Grün, Fahrrad-Hauptstadt, Fischerdorf-Flair

Das 1000. Länderspiel unserer Nationalmannschaft steht vor der Tür. Zu diesem besonderen Jubiläum wird unser DFB-Team in Bremen ein Benefizspiel gegen die Ukraine austragen. Gleichzeitig ist es das erste Länderspiel in Bremen seit über zehn Jahren. Für alle reiselustigen und fußballinteressierten Fans lohnt sich da umso mehr ein Blick in unseren Spielort-Check, den wir dieses Mal gemeinsam mit unserem Fan-Club-Mitglied Björn Waizenegger gemacht haben.

Björn lebt nicht nur in Bremen, der 38-Jährige ist in der Hansestadt geboren und aufgewachsen. Was seine Heimatstadt ausmacht? "Bremen ist das menschlichere Pendant zu Hamburg. Obwohl wir über eine halbe Million Einwohner haben, geht das Familiäre nie verloren", so Björn.

Viel los am Marktplatz

Fans, die bereits am Wochenende vor dem Spiel am Montag anreisen, empfiehlt Björn, der Bremer Innenstadt einen Besuch abzustatten. Das Stadtzentrum liegt keine drei Kilometer vom Weserstadion entfernt. Dort gibt es rund um den Marktplatz verschiedene Sehenswürdigkeiten zu bestaunen, allen voran das Bremer Rathaus, die Rolandsstatue oder das Haus Schütting, der prächtige wie kostbare Sitz der Bremer Handelskammer.

"Vom Marktplatz kommt man gut in die anderen Bremer Hotspots" erzählt unser Fan-Club-Mitglied. Björn schwärmt von der Böttcherstraße mit Glockenspiel, der Bonbonmanufaktur und dem Schnoorviertel, der älteste Teil der Stadt, der mit seinen engen Gassen zum Schlendern und Bummeln einlädt.

An der Weser entlang zum Stadion

Naturfreunde brauchen in Bremen nicht lange suchen. Nicht umsonst wurde die Hansestadt zur fahrradfreundlichsten Stadt Deutschlands gekürt. Unser Fan-Club-Mitglied Björn beschreibt seine Heimat in wenigen Worten so: "Grün, Fahrrad-Hauptstadt, Fischerdorf-Flair." Die Strecke an der Weser entlang von Innenstadt zu Stadion lässt sich zu Fuß oder Rad, mit der Bahn oder sogar per Schiff zurücklegen.

"Richtung Innenstadt ist direkt am Weserufer die Gastronomiemeile 'Schlachte' mit unzähligen Bars und Biergärten gelegen", erklärt unser Fan-Club-Mitglied. Das bekannte Bremer Bier "Becks" wird dort praktisch überall ausgeschenkt. Die "Schlachte" verbindet somit Stadion und Innenstadt und bietet die ideale Route für Fußballfans auf dem Weg zum Stadion.

Spieltagsvorbereitung im Taubenschlag

Anlaufpunkt Nummer Eins an Heimspieltagen sei der "Taubenschlag", ganz in der Nähe vom Weserstadion. Weiter unten an der "Schlachte" gibt es eine weitere Bremer Besonderheit. "Wenn der Döner eine Berliner Erfindung ist, ist es in Bremen der Rollo", erzählt Björn. Die Rolle aus Fladenbrot ähnelt auf den ersten Blick einem Dürüm Döner, kommt aber aus dem arabischen Raum und wird vor dem Verzehr im Ofen gebacken. "Das Tandour an der Sielwallkreuzung ist der Geburtsort des Rollos. Dort gibt es Arabic Rollo oder Kikeri-Rollo."

Auf alle, die der Weser ganz nahekommen wollen, wartet ein besonderes Highlight: das Gastronomieschiff Alexander von Humboldt. Das sogenannte "Becks-Schiff" mit den grünen Segeln ankert direkt an der Weser Promenade und fungiert nach vielen, bewegten Jahren auf See seit 2015 als Biergarten und Hotel. Egal ob Fans schon am Wochenende anreisen oder erst montags am Spieltag, unser Fan-Club-Mitglied Björn weiß: "In Bremen hat man den Vorteil viel, zu sehen in wenig Zeit."