Spielort-Check Amsterdam: Aufgeschlossen, tolerant, herzlich

Die Vorfreude auf das erste Auswärtsspiel im Jahr 2022 steigt. Es geht nach Amsterdam. Am 29. März (ab 20.45 Uhr) steht für unsere Nationalmannschaft der Klassiker gegen die Niederlande auf dem Programm. Wir haben mit Hilfe von Fan Club-Mitglied Aubada Taljo den Spielort-Check gemacht.

Aubada wohnt seit sechs Jahren in der niederländischen Hauptstadt und fühlt sich in Amsterdam zuhause. Das Herz des Niederländers schlägt seit der Europameisterschaft 1996 für die deutsche Nationalmannschaft. Deutschland im Halbfinale im Spiel gegen England zu sehen, hat den damals Neunjährigen beeindruckt. "Es war unglaublich, wie Deutschland in diesem Spiel gekämpft hat", sagt der heute 34-Jährige.

Treffpunkt: Rembrandtplein

Der Treffpunkt zur Mittagszeit für viele Fans ist der Rembrandtplein in der Innenstadt. Dort gibt es unzählige Kneipen, Bars und Restaurants und auch die Fans von Ajax Amsterdam treffen sich vor den Spielen dort. Allerdings gäbe es auch am Rembrandtplein typische Touristenfallen mit teuren Preisen und schlechter Qualität. Aubadas persönliche Favoriten sind "The Old Bell" und der "Three Sisters Pub".

Kulinarisch empfiehlt er landestypischen Spezialitäten: "Bitterballen und Kaastengels lieben wir hier! Die frittierten Fleischkroketten und Käsesticks muss man probiert haben, wenn man in Amsterdam vorbeischaut." Wer nach dem Mittagessen nicht bis in die Abendstunden auf Fußball verzichten will, kann um 15 Uhr das erste Fan-Match nach zweieinhalbjähriger Pause besuchen. Auf der Sportanlage des FC Amsterdam stehen sich die Anhänger beider Nationen auf dem Platz gegenüber. Zuschauer*innen sind herzlich Willkommen.

Der Weg zum Stadion

Die Johan-Cruyff-Arena liegt im Südosten der Stadt und ist mit den Stationen "Bijlmer Arena" und "Strandvliet" sehr gut an die öffentlichen Verkehrsmittel angebunden. Aubada empfiehlt die Anreise mit der Metrolinie 54 vom Hauptbahnhof oder der Station "Waterlooplein", welche nur fünf Gehminuten vom Rembrandtplein entfernt liegt. Wer aus dem Nordwesten der Stadt zur Arena anreist, gelangt mit der Metrolinie 50 ebenfalls zu den beiden Stationen. Da viele Niederländer mit dem Fahrrad anreisen, sei die Metro auch am Spieltag nicht zu überfüllt.

Die Station "Bijlmer Arena" liegt direkt am Johan Cruijff Boulevard, einem beliebten Treffpunkt für Fans direkt vor dem Stadionbesuch. Für das Fan Club-Mitglied ist es ein Pflichtbesuch: "Immer, wenn ich bei einem Spiel in der Johan-Cruyff-Arena bin, halte ich mich vor dem Spiel dort auf." Die niederländischen Fans beschreibt Aubada genauso wie die Stadt: aufgeschlossen, tolerant und herzlich. Er versichert: "Es ist in der Regel kein Problem, sich mit einem Deutschland-Trikot unter die Leute zu mischen."

