Prachtvolles Wahrzeichen an der Donau: das Parlamentsgebäude in Budapest

Spielort Budapest: Perle der Donau

Für die Fans unserer Nationalmannschaft geht es am 11. Juni zum Auswärtsspiel gegen Ungarn in "eine der schönsten Städte Europas" – so bezeichnet zumindest unser Fan-Club-Mitglied Torsten Kaack seine Heimatstadt Budapest, wo unser DFB-Team drei Punkte in der Nations League einfahren will. Mit seiner Hilfe stellen wir euch im Spielort-Check die Metropole an der Donau vor.

Nachdem Torsten bereits von 2004 bis 2011 in Budapest lebte, nennt er die ungarische Hauptstadt seit fast sechs Jahren wieder sein Zuhause. In dieser Zeit hat er nicht nur seine neue Heimat, sondern auch ihre Bewohner bestens kennengelernt: "Die Budapester sind stolz auf ihre Stadt, deren Lage und ihre Sehenswürdigkeiten. Sie lieben das bunte, kulturelle Leben und schätzen die guten Restaurants." Und in diesen gibt es so einige typisch ungarische Speisen zu entdecken.

Normafa als Geheimtipp

Neben den auch in Deutschland bekannten Hauptgerichten wie Gulaschsuppe oder Töltött káposzta, auch als Kohlroulade bekannt, empfiehlt Torsten als Dessert ein Somlói Galuska. Dabei handelt es sich um eine traditionelle ungarische Süßspeise mit zweierlei Biskuit, Vanillepudding, Rum-Rosinen und Schokoladensoße. Auch die Kürtös kalács, die sich auch hierzulande unter dem Namen Baumstriezel großer Beliebtheit erfreuen, gelten als traditionelles ungarisches Fingerfood. "Damit lässt sich Budapest noch einmal mehr genießen", so Fan-Club-Mitglied Torsten.

Da die Partie gegen Ungarn am Samstagabend stattfindet, werden einige Fans die Chance nutzen und gleich das ganze Wochenende in der "Perle der Donau” verbringen. Für Sightseeing-Touren durch die Stadt hat Torsten neben den bekannten Sehenswürdigkeiten wie der Fischerbastei oder der Kettenbrücke noch einen Geheimtipp auf Lager: "Die Normafa bietet einen großartigen Blick auf Budapest." Der Aussichtspunkt liegt zwar etwas außerhalb, für Fans mit etwas mehr Zeit ist er aber definitiv einen Ausflug wert. Ansonsten kann man die Stadt aber auch bestens zu Fuß erkunden, meint Torsten.

Einstimmen aufs Spiel

Am Spieltag empfiehlt das Fan-Club-Mitglied, sich am Deak ter oder der Bazilika zu treffen. "Dort befinden sich viele Restaurants, Kneipen oder auch Weinbars, wo man sich beispielsweise mit einem guten Rotwein aus Villany perfekt auf das Spiel einstimmen kann." Von dort kann der Weg zum Stadion problemlos mit der Metro überbrückt werden.

Nach dem Spiel sollten die Fans zurück in die Stadt fahren und in eine der vielen Bars und Restaurants am Gozsdu Udvar einkehren. "Die Preise sind hier auch etwas günstiger als in deutschen Großstädten", so Torsten, "die Voraussetzungen, um einen schönen Fußballabend ausklingen zu lassen, sind in Budapest ideal."

[rd]