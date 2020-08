Spielordnung: Ligaausschuss für Anpassung

Der DFB-Ausschuss Frauen-Bundesligen hat in seiner außerordentlichen Sitzung am heutigen Montag unter der Leitung seines Vorsitzenden Siggi Dietrich (Eintracht Frankfurt) wichtige Themen zur neuen Saison bearbeitet. Die Mitglieder sprachen sich einstimmig für die Anpassung der Durchführungsbestimmungen der DFB-Spielordnung für den Sonderspielbetrieb aus, insbesondere bezüglich einer möglichen schrittweisen Wiederzulassung von Zuschauer*innen. Dabei stellten die Teilnehmer*innen unmissverständlich klar, dass die Gesundheit aller Beteiligten höchste Priorität besitzt und mögliche Maßnahmen dahingehend stets mit Blick auf die regionalen Verfügungslagen und in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden durchgeführt werden.

Der Ausschuss sprach sich für die Beschlussvorlage aus, die für die FLYERALARM Frauen-Bundesliga den Wegfall von Stehplätzen und ausschließliche Nutzung von Sitzplätzen bis 31. Oktober 2020, den Verzicht von Tickets für Gästefans bis 31. Dezember 2020 sowie ein grundsätzliches Alkoholverbot im Stadion bis 31. Oktober 2020 vorsieht. Des Weiteren sollen auch in der kommenden Saison fünf Auswechslungen möglich sein.

Grundlage für die Sicherstellung des Spielbetriebs der Profiligen ist das aktualisierte Hygienekonzept zur neuen Saison, das sich derzeit in der finalen Abstimmung befindet und demnächst veröffentlicht werden soll. Der Ausschuss Frauen-Bundesligen befürwortete die vorliegenden Anpassungen im aktualisierten Konzept.

Anpassungen der Regularien noch unter Vorbehalt

In einer sich anschließenden Sitzung des DFB-Ausschuss Frauen- und Mädchenfußball sprachen sich auch deren Mitglieder für die Anpassung der Durchführungsbestimmungen der DFB-Spielordnung für den Sonderspielbetrieb im DFB-Pokal der Frauen aus. Unter anderem sollen auch hier fünf Auswechslungen möglich sein. Sämtliche Anpassungen der Regularien stehen noch unter dem Vorbehalt der Verabschiedung durch das DFB-Präsidium und den DFB-Vorstand.

Die FLYERALARM Frauen-Bundesliga startet am 4. September (ab 19.15 Uhr, live auf Eurosport) mit dem Eröffnungsspiel des Deutschen Meisters VfL Wolfsburg gegen die SGS Essen in ihre neue Spielzeit. Die aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie übergangsweise wieder zweigeteilte 2. Frauen-Bundesliga beginnt ihre Saison am 4. Oktober. Die erste Runde im DFB-Pokal wird am 26. und 27. September ausgetragen.

[as]