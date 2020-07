Spieler und Trainer der Saison: Wriedt und Hoeneß ausgezeichnet

Die zweite Mannschaft des FC Bayern München durfte sich nach dem 38. und letzten Spieltag der Saison 2019/2020 in der 3. Liga beim 1. FC Kaiserslautern (0:1) über gleich mehrere Auszeichnungen freuen.

Tom Eilers, Vorsitzender Ausschuss 3. Liga, überreichte im Fritz-Walter-Stadion nicht nur den Meisterpokal an das Team, sondern ehrte auch FCB-Trainer Sebastian Hoeneß als Trainer der Saison.

Angreifer Kwasi Okyere "Otschi" Wriedt nahm den Preis als Spieler der Saison entgegen. Außerdem wurde der 25-Jährige, der in der nächsten Spielzeit für den niederländischen Erstligisten Willem II Tilburg am Ball sein wird, mit 24 Treffern Torschützenkönig.

Start-Ziel-Sieg für Trainer Sebastian Hoeneß

Bei den Trainern landete Sebastian Hoeneß, nachdem er von seinen Kollegen und den Kapitänen der 3. Liga in die Endausscheidung gewählt worden war, einen Start-Ziel-Sieg. Der 38 Jahre alte Fußball-Lehrer, der die zweite Mannschaft des FC Bayern nach dem Aufstieg in die 3. Liga im vergangenen Sommer von Holger Seitz übernommen hatte, lag von Beginn an im Fan-Voting vorne. Er setzte sich am Ende mit 15.064 von 23.544 abgegebenen Stimmen (64 Prozent) klar gegen Michael Schiele vom künftigen Zweitligisten Würzburger Kickers durch (8480/36 Prozent).

Hoeneß folgt damit auf Daniel Thioune, den Meistertrainer des VfL Osnabrück, der am Ende der Spielzeit 2018/2019 die Trainer-Auszeichnung erhalten hatte.

"Es ist eine Ehrung, die ich stellvertretend für das komplette Trainerteam am Campus entgegennehmen durfte", sagt Hoeneß bescheiden im Gespräch mit DFB.de. "Ich freue mich selbstverständlich über die Auszeichnung und sehe sie als Bestätigung für unsere Arbeit. Dabei wurde ganz sicher nicht nur unser sportliches Abschneiden, sondern auch unser positives Auftreten als gesamtes Team bewertet. Von daher ist die Wahl schon eine besondere Auszeichnung."

Wriedt Torschützenkönig und "Spieler der Saison"

Die beiden weiteren Titel der Drittliga-Saison 2019/2020 gingen ebenfalls nach München. Kwasi Okyere Wriedt (25), den alle nur "Otschi" nennen, wurde in seiner letzten Saison für die U 23 des FC Bayern mit 24 Treffern vor Albert Bunjaku vom FC Viktoria Köln (20) Torschützenkönig.

Für die Rekordmarke innerhalb einer Saison, aufgestellt in der Saison 2013/2014 von Dominik Stroh-Engel (damals 27 Treffer für den SV Darmstadt 98), fehlten "Otschi" Wriedt nur drei Tore. Wegen seines bereits feststehenden Wechsels zum niederländischen Ehrendivisionär Willem II Tilburg durfte er außerdem in den letzten beiden Saisonspielen nicht mehr eingesetzt werden.

Bei der Wahl zum Spieler der Saison gab es ein spannendes Rennen um die Krone. 22.676 Stimmen wurden bei den Fan-Votings auf den Kanälen der 3. Liga bei Instagram und Facebook bis zur Frist am Sonntagabend um 22 Uhr abgegeben. Auf Wriedt entfielen 9614 und damit 42 Prozent der Stimmen. Florian Pick vom 1. FC Kaiserslautern folgte mit 8066 (36 Prozent). Der Lauterer hatte gegenüber Wriedt zwar Stimmenvorteile bei Facebook (2530:1943). Dafür stand der Bayern-Stürmer bei den Fans auf Instagram deutlich höher in der Gunst (7671:5536). Platz drei belegte Deniz Undav vom SV Meppen mit 22 Prozent der Gesamtstimmen (4966).

"Die Qualität ist in der 3. Liga sehr hoch. Nun von den Trainern und Kapitänen der anderen Drittligisten sowie den Fans den persönlichen Titel verliehen zu bekommen, freut mich sehr", so Wriedt, der die Nachfolge von Marvin Pourié (damals Karlsruher SC, jetzt Eintracht Braunschweig) als Spieler der Saison antritt, im Interview mit DFB.de. "Ohne das gute Team um mich herum wäre das nicht möglich gewesen. Dazu gehören meine Mitspieler, Trainer, Betreuer, Physiotherapeuten oder Ärzte."

Experten- und Fanabstimmung durchgeführt

Wie schon in den vergangenen Jahren waren der Spieler und der Trainer der Saison erneut in einer Mischung aus Experten- und Fanabstimmung ermittelt worden. Die Vorauswahl hatten die Kapitäne und Trainer der Drittligisten getroffen. Jeder von ihnen wählte seinen Spieler der Saison und seinen Trainer der Saison.

Einzige Vorgabe war, dass kein Spieler oder Trainer aus dem eigenen Klub gewählt werden durfte. 19 von 20 Klubs beteiligten sich an der Abstimmung. Die Spieler und Trainer mit den meisten Stimmen aus der Vorauswahl kamen ins Fan-Voting.

