"Spieler und Trainer der Saison": Mölders und Köllner geehrt

Für den TSV 1860 München endete die überraschend erfolgreiche Saison 2020/2021 in der 3. Liga mit einer Enttäuschung. Durch das 1:3 (0:2) im "Finale" am 38. und letzten Spieltag beim direkten Konkurrenten FC Ingolstadt 04 verpassten die "Löwen" die große Chance, die Saison zu verlängern und an den Relegationsspielen zur 2. Bundesliga teilzunehmen.

Zumindest ein kleines Trostpflaster und das Ergebnis einer insgesamt sehr guten Saison des Traditionsklubs waren jedoch neben der sicheren Teilnahme am DFB-Pokal auch die persönlichen Ehrungen für die Münchner im Audi Sportpark. So zeichnete Manfred Schnieders, Vorsitzender des DFB-Spielausschusses, 1860-Trainer Michael Köllner als Trainer der Saison in der 3. Liga aus.

Torjäger und Kapitän Sascha Mölders nahm den Preis als Spieler der Saison entgegen. Außerdem wurde der 36-Jährige mit 22 Saisontreffern auch Torschützenkönig und darf sich deshalb über die kicker-Torjägerkanone freuen.

Mehr als 35.000 Stimmen beim Fan-Voting abgegeben

Bei der Wahl zum Spieler der Saison trafen in diesem Jahr in der Endauswahl zwei Generationen aufeinander. Neben Mölders stand der 23 Jahre alte Nicklas Shipnoski vom Aufsteiger 1. FC Saarbrücken zur Wahl. Dabei hatte der Routinier klar die Nase vorn: Mehr als 76 Prozent der Fans stimmten für Sascha Mölders. Insgesamt sammelte der 1860-Kapitän 14.651 Stimmen. Sein junger Kontrahent kam auf 4469 Stimmen.

"Schon bei der Vorauswahl durch die gegnerischen Trainer und Kapitäne der 3. Liga war ich ganz oben auf dem Zettel", sagt Mölders im Gespräch mit DFB.de. "Dass gerade meine Gegenspieler meine Leistungen anerkennen, freut mich sehr. Den Rest haben dann unsere phantastischen Fans erledigt."

Köllner: "Ein tolles Kompliment"

Ebenso deutlich fiel auch das Ergebnis bei der Wahl zum Trainer der Saison aus. 12.386 von 16.326 Fans (75 Prozent) wählten Köllner, der das Traineramt bei 1860 in der vergangenen Saison übernommen hatte. Guerino Capretti vom Aufsteiger SC Verl sammelte 3940 Stimmen.

"Es war schon ein tolles Kompliment, es gemeinsam mit Guerino Capretti vom SC Verl überhaupt in die Endauswahl geschafft zu haben", so Michael Köllner gegenüber DFB.de. "Die Trainer der anderen Vereine und deren Führungsspieler können das Innenleben der 3. Liga bestens bewerten. Und dabei haben wir als TSV 1860 München offensichtlich kein schlechtes Gesamtbild abgegeben, wie ja auch die Wahl von Sascha Mölders zeigt."

Experten- und Fanabstimmung durchgeführt

Michael Köllner folgt auf Sebastian Hoeneß, der sich den Titel des Trainers der Saison in der vergangenen Saison gesichert hatte, als er mit der zweiten Mannschaft des FC Bayern überraschend Meister geworden war. Sascha Mölders tritt als Spieler der Saison und Torschützenkönig die Nachfolge von Kwasi Okyere Wriedt (damals ebenfalls FC Bayern II, jetzt Willem II Tilburg/Niederlande) an.

Wie schon in den vergangenen Jahren waren der Spieler und der Trainer der Saison erneut in einer Mischung aus Experten- und Fanabstimmung ermittelt worden. Die Vorauswahl hatten die Kapitäne und Trainer der Drittligisten getroffen. Jeder von ihnen wählte seinen Spieler der Saison und seinen Trainer der Saison.

Einzige Vorgabe war, dass kein Spieler oder Trainer aus dem eigenen Klub gewählt werden durfte. 19 von 20 Klubs beteiligten sich an der Abstimmung. Die Spieler und Trainer mit den meisten Stimmen aus der Vorauswahl kamen ins Fan-Voting.

