Spieler und Trainer der Saison: Jetzt sind die Fans gefragt

Die 3. Liga sucht wieder ihren Spieler und Trainer der Saison. Wie in den Vorjahren entscheiden die Fans, Kapitäne und Trainer aller 20 Klubs gemeinsam. Eine Vorauswahl durch die sportlichen Experten ist bereits getroffen. Beim Spieler der Saison 2019/2020 fällt die Entscheidung zwischen Deniz Undav (SV Meppen), Kwasi Okyere Wriedt (FC Bayern München II) und Florian Pick (1. FC Kaiserslautern). Bei den Trainern kommt es zum Zweikampf zwischen Michael Schiele von den Würzburger Kickers und Sebastian Hoeneß vom FC Bayern II.

Dies ist das Ergebnis der Abstimmung unter den Trainern und Spielführern der Drittligisten. Jeder von ihnen hat seinen Spieler und seinen Trainer der Saison gewählt. Einzige Vorgabe war, dass kein Spieler oder Trainer aus dem eigenen Klub gewählt werden durfte. 19 von 20 Klubs haben sich an der Abstimmung beteiligt.

Die meisten Stimmen entfielen bei den Spielern auf die Torjäger Undav und Wriedt sowie auf Lauterns Energiebündel Pick. In der Trainer-Kategorie stehen Schiele und Hoeneß, die ihre Teams in die Spitzengruppe geführt haben, in der Liga am höchsten im Kurs.

Fan-Voting läuft bis Sonntag um 22 Uhr

Das letzte Wort haben nun die Fans. Über die DFB-Votings auf Facebook und Instagram entscheiden sie, wer Spieler und Trainer der Saison 2019/2020 wird und damit die Nachfolge von Marvin Pourié (damals Karlsruher SC) und dem Meistercoach des VfL Osnabrück, Daniel Thioune, antritt, die in der vergangenen Spielzeit die Auszeichnungen erhalten hatten.

Hier geht es zum Spieler-Voting auf Facebook.

Hier geht es zum Trainer-Voting auf Facebook.

Die Abstimmung läuft bis Sonntag, 28. Juni, 22 Uhr. Die Sieger beider Kategorien sollen im Rahmen des letzten Spieltags am Samstag, 4. Juli ausgezeichnet werden.

Tore als beste Empfehlung

Das zur Wahl stehende Spieler-Trio hat sich vor allem mit Toren empfohlen. Florian Pick ist beim 1. FC Kaiserslautern sowohl bester Torschütze (13 Treffer) als auch bester Vorlagengeber (10 Assists). Seine Konkurrenten im Voting sind die Topscorer der 3. Liga. "Otschi" Wriedt hat 24 Tore sowie sechs Assists auf dem Konto und kann noch den Drittliga-Torrekord für eine Saison brechen. Dieser steht bei 27 Treffern, aufgestellt von Dominik Stroh-Engel 2013/2014 im Trikot des SV Darmstadt 98. Deniz Undav vom SV Meppen steht aktuell bei 17 Toren und zwölf Vorlagen aus 33 Einsätzen.

Sowohl für Undav als auch für Wriedt wäre die Auszeichnung als Spieler der Saison 2019/2020 gleichzeitig ein krönender Abschied aus Deutschland. Beide wechseln zur kommenden Spielzeit ins europäische Ausland. Wriedt schließt sich dem niederländischen Erstligisten Willem II Tilburg an, Undav geht zum belgischen Zweitligisten Royale Union Saint-Gilloise.

[jb]