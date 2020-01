Spieler fürs Fan-Match in Nürnberg gesucht

Das Länderspiel am 31. März in Nürnberg gegen Italien ist nicht nur für unser DFB-Team der Heimspielauftakt ins EM-Jahr, sondern auch die Hobbykicker unter den deutschen Fans treten zum ersten Mal in 2020 gegen das runde Leder. Für das Fan-Match gegen die Tifosi sucht die Nationalmannschaft der deutschen Anhänger ab sofort Unterstützung. Um mit einem konkurrenzfähigen Kader gegen Italien antreten zu können, gebt bei der Anmeldung bitte eure bevorzugte Position sowie eure Spielstärke an.

Der Ablauf eines Fan-Matchs gleicht dem der großen Länderspiele. Die Spieler tragen echte Nationalmannschafts-Outfits. Vom Spielen der Nationalhymne bis zum Wimpeltausch läuft alles ab wie bei den Profis. Die Anhänger beider Nationen treffen sich am Nachmittag des 31. März vor dem Länderspiel auf einem Fußballplatz in der Nähe des Max-Morlock-Stadions.

Anmeldeschluss ist der 17. März 2020. Der genaue Spielort und die Uhrzeit des Anpfiffs werden rechtzeitig bekannt gegeben. Natürlich sind auch Zuschauer willkommen, um das deutsche Team beim Fan-Match zu unterstützen.