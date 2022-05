"Spieler der Saison": Jetzt abstimmen!

Die Experten haben die Vorauswahl getroffen, jetzt sind die Fans gefragt: Wer wird Spieler der Saison 2021/2022 in der 3. Liga? Die Entscheidung fällt zwischen zwei Akteuren des Meisters. Zur Wahl stehen Baris Atik und Amara Condé vom 1. FC Magdeburg.

Vorabstimmung unter allen Vereinen

Warum zwei Spieler eines Klubs? Weil es die Vorabstimmung unter allen Vereinen so ergeben hat. Jeder Trainer und jeder Kapitän der 3. Liga konnte seine Stimme abgeben. Einzige Vorgabe war, dass kein Spieler der eigenen Mannschaft genannt werden durfte. Alle 19 Klubs, die noch am Spielbetrieb der laufenden Saison teilnehmen, haben sich an der Abstimmung beteiligt.

Die meisten der insgesamt 38 Stimmen entfielen auf Baris Atik, der in dieser Saison einen neuen Scorerrekord in der 3. Liga aufgestellt hat: Aktuell liegt er bei 18 Toren und 20 Assists. Die zweitmeisten Stimmen der Experten erhielt Magdeburgs Mittelfeldstratege Amara Condé, eine weitere Schlüsselfigur beim Meister. Nun haben wie in jedem Jahr die Fans der 3. Liga das letzte Wort, wer am 38. Spieltag am 14. Mai die DFB-Trophäe als Spieler der Saison erhält.

Abgestimmt wird über die offiziellen Kanäle der 3. Liga auf Facebook und Instagram. Das Voting läuft bis Sonntag um 17 Uhr. Der Gewinner tritt die Nachfolge von Sascha Mölders an.

"Spieler der Saison": Die bisherigen Sieger

2020/2021: Sascha Mölders (TSV 1860 München)

2019/2020: Kwasi Okyere Wriedt (FC Bayern München II)

2018/2019: Marvin Pourié (Karlsruher SC)

2017/2018: Philip Türpitz (1. FC Magdeburg)

2016/2017: Fabian Schnellhardt (MSV Duisburg)

2015/2016: Justin Eilers (SG Dynamo Dresden)

2014/2015: Fabian Klos (Arminia Bielefeld)

2013/2014: Dominik Kaiser (RB Leipzig)

2012/2013: Hakan Calhanoglu (Karlsruher SC)

2011/2012: Fabian Klos (Arminia Bielefeld)

2010/2011: Alexander Esswein (SG Dynamo Dresden)

2009/2010: Björn Lindemann (VfL Osnabrück)

[dfb]