Spiele der Nations League terminiert

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat die Partien der Saison 2020/2021 in der UEFA Nations League terminiert. Die deutsche Nationalmannschaft startet am 3. September 2020 mit einem Heimspiel gegen Spanien. Drei Tage später, am 6. September, geht es in der Schweiz weiter, ehe die Hinrunde der Gruppe A4 am 10. Oktober mit dem Gastspiel in der Ukraine abgeschlossen wird.

Am 13. Oktober geht es mit der Partie vor heimischem Publikum gegen die Schweiz weiter, ehe die Gruppenphase am 14. November gegen die Ukraine und am 17. November in Spanien beendet wird. Sämtliche Spiele werden um 20.45 Uhr angepfiffen. Die Austragungsorte stehen noch nicht fest.