Spiele Bayern II gegen Verl und Uerdingen gegen Rostock fallen aus

Das für heute angesetzte Spiel zwischen dem FC Bayern München II und dem SC Verl in der 3. Liga muss kurzfristig abgesagt werden. Auch die Partie des KFC Uerdingen gegen Hansa Rostock am kommenden Samstag fällt aufgrund der Teamquarantäne der Krefelder aus.

Wegen des Wintereinbruchs in München kann die Partie gegen Verl vom 21. Spieltag, die für heute Abend (ab 19 Uhr) angesetzt war, witterungsbedingt nicht durchgeführt werden. Im und um das Stadion an der Grünwalder Straße liegt eine dichte Schneedecke, so dass ein reibungsloser Spielbetrieb nicht möglich ist. Aufgrund der anhaltenden Schneefälle wäre auch bei Einsatz der Rasenheizung die Bespielbarkeit des Platzes nicht gesichert. Die Gesundheit der Spieler aber auch des Personals, das zur Durchführung des Spielbetriebs notwendig ist, kann nicht gewährleistet werden.

Uerdinger Team weiter in Quarantäne

Auch die Partie des KFC Uerdingen gegen Hansa Rostock am kommenden Samstag muss abgesagt werden. Die Krefelder befinden sich weiterhin in Teamquarantäne. Aus diesem Grund wurden bereits die Spiele des KFC gegen den FC Ingolstadt (20. Spieltag) und den SV Meppen (21. Spieltag) verlegt.

Die Absage durch den DFB erfolgt auf Antrag des KFC. Die spielleitende Stelle des Verbandes hat ihre Entscheidung auf Grundlage von Paragraf 15 der Durchführungsbestimmungen zur DFB-Spielordnung in Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt der Stadt Krefeld getroffen.

Die Nachholtermine werden schnellstmöglich bekanntgegeben.