"Spiele auf Augenhöhe" im Viertelfinale

Interessante Duelle im Viertelfinale des DFB-Pokals der Junioren: Hanno Balitsch, Co-Trainer deutschen U 19-Nationalmannschaft, hat dabei als Losfee dem Titelverteidiger VfB Stuttgart ein Heimspiel gegen den West-Bundesligisten VfL Bochum beschert. Unter der Aufsicht von Ziehungsleiter Walter Fricke, neuer Vorsitzender des DFB-Jugendausschusses, zog Balitsch zudem die Partie FSV Mainz 05 gegen Schalke 04.

Energie Cottbus, im Achtelfinale Sieger gegen den FC Bayern München, bekommt es in der Runde der besten Acht mit Werder Bremen zu tun, Dynamo Dresden hat Bayer Leverkusen zu Gast. Der Rahmenspieltermin ist Samstag, 14. Dezember 2019, um 11 Uhr. Die genauen Anstoßzeiten werden noch bekanntgegeben.

Balitsch: "Es sind vier ausgeglichene Partien"

"Ich denke, es sind vier ausgeglichene Partien", sagte Balitsch. "Der VfB Stuttgart hat so ein bisschen die Favoritenrolle, aber insgesamt sind es Spiele auf Augenhöhe." Fricke äußerte diplomatisch: "Es sind spannende Spiele, möge der Bessere gewinnen."

Sowohl in der ersten Runde als auch im Achtelfinale hatte es Überraschungen und Favoritenstürze gegeben: Mit Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln verabschiedeten sich der aktuelle A- und B-Juniorenmeister bereits zum Auftakt, auch den Rekordpokalsieger SC Freiburg erwischte es in Runde eins. Im Achtelfinale schaltete Titelverteidiger VfB Stuttgart in der Finalneuauflage des Vorjahres RB Leipzig aus, Cottbus warf die Bayern aus dem Wettbewerb.

[dfb]