Spielbetrieb in Junioren-Bundesligen und 2. Frauen-Bundesliga ruht

Der DFB hat aufgrund der Corona-Krise den Spielbetrieb in den Bundesligen der Junioren und Juniorinnen mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Gleiches gilt für die 2. Frauen-Bundesliga. Die Maßnahme gilt zunächst bis 26. März und umfasst damit zwei Spieltage.

Die für Sonntag geplante Nachholpartie in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga zwischen dem 1. FC Köln und FF USV Jena findet ebenfalls nicht statt. Über das weitere Vorgehen in den beiden höchsten Frauen-Spielklassen wird in der kommenden Woche im engen Austausch mit dem Ausschuss Frauen-Bundesligen unter Leitung von Siegfried Dietrich und der zuständigen Spielleitung entschieden.