Spielabsage: 3. Liga startet erst am Samstag

Der DFB hat das für morgigen Freitag geplante Eröffnungsspiel der 3. Liga zwischen dem VfL Osnabrück und MSV Duisburg abgesetzt. Die spielleitende Stelle des Verbandes hat damit einem entsprechenden Antrag der Duisburger zugestimmt, nachdem das zuständige Gesundheitsamt eine Quarantäne für die Mannschaft und das Trainerteam des MSV verhängt hatte. Ausgenommen davon sind genesene und vollständig geimpfte Spieler.

Grundlage der Spielabsetzung durch den DFB ist Paragraf 15 der Durchführungsbestimmungen zur DFB-Spielordnung. Aufgrund der Quarantäne stehen dem MSV aktuell weniger als 16 Spieler zur Verfügung, womit die im Paragrafen verankerte Mindestgrenze unterschritten ist. Beide Klubs wurden über die Absage vorab informiert. Ein Nachholtermin für die Partie steht noch nicht fest.

Der MSV Duisburg hat in diesem Zuge bereits den Antrag gestellt, auch die nächste Partie gegen den TSV Havelse am Freitag, 30. Juli, zu verlegen. Der DFB wird darüber unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklungen in den nächsten Tagen entscheiden.

Im Rahmen der vorgeschriebenen Covid-19-Testungen waren in der vergangenen Woche bei drei Duisburger Spielern positive Befunde aufgetreten. Alle drei befinden sich seitdem bereits in Quarantäne. Die PCR-Testungen im Spieler- und Betreuerstab am gestrigen Mittwoch ergaben nun ein weiteres positives Ergebnis, woraufhin das Gesundheitsamt Duisburg eine Quarantäne für das Team ausgesprochen hat.

Nach dieser Spielabsage startet die 3. Liga erst am Samstag ab 14 Uhr in die Saison 2021/2022, unter anderem mit den Spielen 1. FC Kaiserslautern – Eintracht Braunschweig (live im SR, SWR und bei MagentaSport), TSV 1860 München – Würzburger Kickers (live im BR und bei MagentaSport), Hallescher FC – SV Meppen (live im MDR und bei MagentaSport) und SV Waldhof Mannheim – 1. FC Magdeburg (live bei MagentaSport). Am Sonntag folgen die Ligapremiere des FC Viktoria 1889 Berlin gegen Viktoria Köln (ab 13 Uhr) und die Begegnung des SC Verl mit Türkgücü München (ab 14 Uhr). Im Montagsspiel empfängt Aufsteiger SC Freiburg II ab 19 Uhr den SV Wehen Wiesbaden.

Alle 380 Saisonspiele der 3. Liga werden live von MagentaSport übertragen.