Spiel um Bronze: Fan-Treff in Lyon

Um sich gebührend auf das Spiel um Platz drei unserer Frauen-Nationalmannschaft am 9. August gegen Spanien einzustimmen, lädt der Fan Club Nationalmannschaft alle Fans ein, den Fan-Treff in Lyon zwischen 12 Uhr und 13.30 Uhr zu besuchen. Treffpunkt ist wie schon beim Halbfinale das UNI Décines (2 Av. Simone Veil, 69150 Décines-Charpieu) direkt am Groupama Stadium. Vor Ort gibt es für Fan-Club-Mitglieder ein Freigetränk (Bier oder Softdrink) nach Wahl. Außerdem werden kostenlose Deutschlandfahnen verteilt.