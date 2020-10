Spiel gegen England in Wiesbaden nur vor 50 Zuschauer*innen

Das Länderspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft am Dienstag (ab 16 Uhr, live in der ARD) in der Brita-Arena in Wiesbaden findet auf Anweisung der zuständigen Behörden nur vor 50 Zuschauer*innen statt. Grund sind die dauerhaft hohen Infektionszahlen in der hessischen Landeshauptstadt.

Am Donnerstag hatte die vom Robert-Koch-Institut veröffentlichte 7-Tage-Inzidenz für Wiesbaden den Wert 93,0 ausgewiesen. Die Stadt gilt damit als Risikogebiet. Das zuständige Gesundheitsamt gestattet deshalb nur 50 zusätzliche Besucher*innen beim Spiel im Stadion. Diese Karten sollen in erster Linie an die Angehörigen der Spielerinnen vergeben werden.

[as]