Spiel gedreht: U 17 besiegt Frankreich

Titelverteidiger besiegt: Die deutschen U 17-Junioren haben ihr zweites Gruppenspiel bei der Europameisterschaft in Ungarn (17. Mai bis 2. Juni) gewonnen. In Balmazujvaros besiegte das Team von DFB-Trainer Christian Wück den Titelverteidiger aus Frankreich mit 3:1 (0:1) und qualifiziert sich damit vorzeitig für das Viertelfinale.

"In der ersten Halbzeit haben wir noch etwas verhalten gespielt und sind den Franzosen zu viel hinterhergelaufen", sagte Wück. "Nach der Pause haben wir das Ergebnis dann umgedreht, zeigt auch nochmal den Spirit im Team. Wir haben eine super Mannschaft und es macht dann auch einfach Spaß, wenn man den Jungs beim Spielen zusieht."

Das DFB-Team erwischte einen guten Start in die Partie, spielte mit viel Druck nach vorne und störte die Franzosen bereits im Spielaufbau. Den ersten Abschluss verzeichnete aber der Nachwuchs aus Frankreich in der sechsten Minute, Keeper Max Schmitt parierte den Ball jedoch sicher.

Halbzeitführung für Frankreich

Der Titelverteidiger erarbeitete sich Eckball um Eckball, die deutsche Hintermannschaft klärte jedoch immer souverän. Yvann Titi versuchte es in der 13. Minute mit einem Schuss aus der zweiten Reihe, Max Schmitt lenkte den Ball mit einer super Parade über den Querbalken.

Aus dem Nichts die Führung für Frankreich: Nach einer schönen Pass-Stafette chippte Dan Sinate den Ball in den Sechzehner, Fode Sylla (39.) setzte sich gegen die deutsche Verteidigung durch und schob den Ball über die Linie. Mit einer knappen Halbzeitführung für Frankreich ging es schließlich in die Kabinen.

Deutschland dreht das Spiel

Den ersten Abschluss in der zweiten Halbzeit gab es für das DFB-Team durch Noah Darvich in der 46. Minute, Paul Argney parierte sicher. Frankreich versuchte es oft über die schnellen Außenspieler, jedoch war meistens ein deutscher Spieler dazwischen und fing den Ball ab.

Doppelschlag von Deutschland: Assan Ouedraogo passte den Ball vor dem Sechzehner auf Paris Brunner (56.), der den Ball unhaltbar in den Winkel schoss. Kurz darauf flankte Noah Darvich in die Mitte, der eingewechselte Super-Joker Robert Ramsak (60.) lief ein und knallte den Ball zur Führung in die Maschen.

Paris Brunner mit einem Doppelpack

Deutschland spielte sich in einen Flow und baute kurz darauf die Führung weiter aus. Einen Schuss von Assan Ouedraogo ließ der französische Keeper abprallen, Charles Hermman spielte denn Ball erneut vor das Tor und Paris Brunner (63.) staubte zur 3:1-Führung ab.

Der Nachwuchs aus Frankreich gab sich nicht auf und spielte weiter nach vorne, klare Abschlüsse ließ die deutsche Abwehr aber nicht mehr zu. Die Mannschaft von Christian Wück versuchte gegen Ende das Spiel zu beruhigen und verwaltete die Führung bis zum Schluss sicher.

Zum Abschluss der Gruppenphase kommt es am Dienstag (ab 15 Uhr) zum Aufeinandertreffen mit Schottland. Die Erst- und Zweitplatzierten der vier Vierergruppen qualifizieren sich für die EM-Viertelfinalspiele, die am 27. Mai ausgetragen werden. Die Halbfinalpartien finden am 30. Mai statt, das Endspiel steigt am 2. Juni im Hidegkuti Nándor Stadion in Budapest.

[dfb]