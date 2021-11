Spektakuläres Remis gegen Dänemark

Kein Sieger ein einem ereignisreichen Spiel: Die deutsche U 18-Nationalmannschaft von DFB-Trainer Guido Streichsbier hat sich nach einem zwischenzeitlich gedrehten Spiel 3:3 (0:2) von Dänemark getrennt. Am kommenden Montag, 15. November, steht um 17 Uhr der zweite Test gegen die dänische Auswahl auf dem Programm.

"Ich war zufrieden damit, wie wir zurückgekommen sind. Da war eine andere Intensität drin und viele positive Dinge bei", sagte Guido Streichsbier nach der Partie.

Streichsbier: "Wir sind im Entwicklungsprozess"

Dänemarks Gustav Mortensen (6.) brachte die Gäste in Bremen bereits früh in Führung, ehe Oliver Ross (11.) kurze Zeit später auf 2:0 erhöhte. Die deutsche Auswahl war bedient, ein Anschlusstreffer gelang in Hälfte eins nicht mehr.

Nach der Pause wusste das Team von Trainer Guido Streichsbier zu überzeugen. Innerhalb von sieben Minuten drehte die U 18 den 0:2-Rückstand in eine 3:2-Führung. Linus Gechter (62.) gelang der Auftakt einer furiosen Auholjagd. Niklas Niehoff (66.) glich zum 2:2 aus, ehe Lucas Copado in der 69. Spielminute auf 3:2 stellte. Bis kurz vor Schluss konnte die deutsche Mannschaft den Vorsprung verteidigen, in der 90. Minute gelang Danemärks Sebastian Larsen allerdings noch der Ausgleich zum 3:3.

"Die Anfangsphase haben wir den Dänen überlassen. Da waren wir noch nicht richtig da. Ab der 25. Minute war es dann okay. Da haben die Jungs das gemacht, was sie können. Nach der Halbzeit sind wir super rausgekommen - mit einer Zielstrebigkeit nach vorne, vor dem Tor haben wir die Entschlossenheit gezeigt", so Streichsbier in seinem Fazit zum Spiel. "Nach dem 3:2 hätten wir noch nachlegen müssen. Da waren die Jungs etwas zu zaghaft. Dass wir in der 90.+3 Minute das Gegentor fangen ist natürlich ärgerlich. Aber wir sind in einem Entwicklungsprozess."

