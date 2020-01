Philipp Lahm (2.v.l.): "Es ist toll, so ein Event in einem großen Stadion zu haben"

Special Olympics 2023: Lahm bei Vertragsunterzeichnung in Berlin

1234 Tage vor Beginn der ersten Special Olympics World Games in Deutschland und vier Jahre vor dem Anpfiff der UEFA EURO 2024 startete am Donnerstag mit einem Festakt im Berliner Schloss Bellevue die operative Phase der weltweit größten Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung.

In Anwesenheit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, 40 Special Olympics-Athletinnen und -Athleten, sowie DFB EURO GmbH-Geschäftsführer und DFB-Ehrenspielführer Philipp Lahm unterschrieben Vertreterinnen und Vertreter des deutschen und des internationalen Verbandes wie Christiane Krajewski, Präsidentin von Special Olympics Deutschland (SOD) und Dr. Timothy Shriver, der Vorsitzende von Special Olympics International (SOI), den offiziellen Veranstaltervertrag.

"Es ist toll, so ein Event in einem großen Stadion zu haben"

Philipp Lahm zu den Special Olympics 2023: "Es ist doch toll, so ein Event in einem großen Stadion zu haben. Dass Athleten da sind, die ihr Bestes geben. Dass Menschen kommen und zuschauen, dass wir - wie immer - gastfreundlich sind. Das ist das Besondere. Der Austausch zwischen den Menschen - das ist doch herrlich!"

Die Special Olympics World Games in Berlin finden vom 16. bis 25. Juni 2023 statt und sind eine der größten sportlichen und humanitären Veranstaltungen des Jahres. Nach der Eröffnungsfeier im Berliner Olympiastadion treten etwa 7000 Athletinnen und Athleten mit ihren Unified Partnerinnen und Partnern aus über 170 Nationen an neun Tagen in 24 Sportarten gegeneinander an. Sie werden von 3000 Trainern und 20.000 Volunteers unterstützt. Die Weltspiele werden zudem 12.000 Familienangehörige der Sportlerinnen und Sportler und 500.000 Zuschauer anziehen.

"Sichtbares Signal setzen, wie schön und wichtig Inklusion ist"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: "Wir können uns schon heute auf die Special Olympics World Games 2023 als ein wunderschönes buntes Ereignis freuen. Wer einmal dabei war weiß, dass nicht nur das Mitmachen, sondern auch das Zuschauen Spaß macht. Ein Großereignis wie die Special Olympics World Games gibt uns nicht nur die Möglichkeit zu zeigen, dass Deutschland ein guter Gastgeber ist, sondern auch ein weltweit sichtbares Signal zu setzen, wie schön und wichtig Inklusion ist."

Die Special Olympics World Games 2023 werden maßgeblich von der Bundesregierung und dem Land Berlin unterstützt. Auch der DFB tauscht sich mit den Organisatoren über Synergie-Effekte im Zusammenhang mit den beiden Groß-Ereignissen aus. Die Bundeshauptstadt - nach 2023 auch 2024 Spielort - stellt modernste Sportstätten, die Messe Berlin als Veranstaltungszentrum und einige der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Berlins als Schauplätze zur Verfügung.

