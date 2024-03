Spannung pur: Wer zieht ins Halbfinale ein?

Ab diesem Wochenende rollt in der B-Juniorinnen-Bundesliga wieder regulär der Ball. Der Kampf um die Plätze im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft verspricht vor dem 12. Spieltag viel Spannung. Gesucht wird der Nachfolger von Bayer 04 Leverkusen. Es ist die letzte Saison in der bisherigen Ligastruktur. Zur kommenden Spielzeit wird es alternative Wettbewerbe geben. DFB.de mit einem Überblick.

Nord/Nordost: Staffelsieger Aurich erneut auf Titelkurs

In der Staffel Nord/Nordost der B-Juniorinnen-Bundesliga ist der deutsche Vizemeister SpVg Aurich auf dem Weg in Richtung Titelverteidigung. Das Team von Trainer Stefan Wilts, das sich im Vorjahr erstmals den Staffelsieg gesichert hatte und später erst im Endspiel um die Deutsche B-Juniorinnen-Meisterschaft Bayer 04 Leverkusen 1:2 unterlag, kommt nach dem 3:0-Auswärtserfolg in der Nachholpartie beim Hamburger SV auf 24 Punkte und führt damit erneut die Tabelle an. Am Samstag (ab 14 Uhr) gastiert Aurich beim FC Viktoria 1889 Berlin. Dabei kommt es zum Duell der beiden erfolgreichsten Torschützinnen. Lea Aseko Nkili (Viktoria Berlin) und Lucy Marleen Minne (Aurich) haben jeweils zehnmal getroffen.

Da sich in der Staffel Nord/Nordost nicht nur der Titelträger, sondern auch der Tabellenzweite für die Endrunde um die nationale Juniorinnen-Krone qualifiziert, dürfen sich sieben Runden vor dem Saisonende noch einige Teams Hoffnungen machen. Mit jeweils 21 Zählern folgen der VfL Wolfsburg, Deutscher Meister von 2018 und 2019, sowie der Magdeburger FFC auf den nächsten Plätzen.

Der Hamburger SV (19 Punkte) liegt in Lauerstellung, der SV Werder Bremen (16) und der Eimsbütteler TV (15) sind ebenfalls noch nicht aus dem Rennen. Für den SV Meppen (zwölf Zähler), der vor einem Jahr noch als Zweitplatzierter in das Halbfinale eingezogen und am späteren Meister aus Leverkusen gescheitert war (0:2 und 1:2), ist der Weg nach der jüngsten Niederlage in Eimsbüttel (1:2) wohl schon zu weit.

West/Südwest: Fünf Spitzenteams trennen nur drei Punkte

Sieben komplette Spieltage stehen auch in der Staffel West/Südwest, die in der zurückliegenden Saison erstmals überhaupt den Deutschen Meister stellte, noch aus. So spannend wie diesmal war das Titelrennen im Westen seit der Einführung der höchsten deutschen B-Juniorinnen-Spielklasse (ab der Saison 2012/2013) bisher nie. Nicht weniger als fünf Mannschaften haben vor dem Ligastart nach der Winterpause noch alle Möglichkeiten, um sich als Staffelsieger für die Endrunde zu qualifizieren.

Spitzenreiter SGS Essen (24 Punkte) trennen gerade einmal drei Zähler vom Tabellenfünften Borussia Mönchengladbach (21). Noch dazwischen liegen Titelverteidiger Bayer 04 Leverkusen (23), der FSV Gütersloh (23) und der 1. FC Köln (22), der zuletzt durch den 3:2-Derbysieg gegen den Nachbarn aus Leverkusen wertvollen Boden gutmachte. "Es ist doch super, dass wir mit unserem Sieg für ein noch spannenderes Saisonfinale gesorgt haben", so FC-Trainer Nico Reese gegenüber DFB.de: "Ich würde mich für die Mädels freuen, wenn sie den Staffelsieg holen. Die Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft wäre definitiv etwas ganz Besonderes. Entscheidend aber ist, dass wir uns am Ende der Saison individuell und mannschaftlich weiterentwickelt haben."

Bereits in den Spielzeiten 2016/2017 und 2017/2018 war der 1. FC Köln, der mit Lilli Becker (13 Saisontore) die bislang treffsicherste Angreiferin stellt, die Nummer eins in der Staffel West/Südwest. Auch der FSV Gütersloh hat zwei Titelgewinne auf dem Konto, die SGS Essen sogar drei. Nur für Borussia Mönchengladbach wäre es eine Premiere.

Süd: FSV Hessen Wetzlar als Überraschungsmannschaft

Die U 17-Juniorinnen der TSG Hoffenheim, die erst einmal in der Vereinsgeschichte Meister in der Staffel Süd der B-Juniorinnen-Bundesliga war (2015/2016), starten als Spitzenreiterinnen in das neue Jahr. Die Kraichgauerinnen, trainiert von Christopher Holzer, kommen mit 27 Punkten (neun Siege, zwei Niederlagen) bundesweit auf die beste Ausbeute, dicht gefolgt vom aktuellen Süd-Staffelsieger Eintracht Frankfurt (26 Zähler). Am Samstag, 20. April (ab 14 Uhr), steht das Topspiel zwischen den beiden Spitzenteams auf dem Programm. In der Hinrunde setzte sich die Eintracht 3:0 durch.

"Wir haben eine sehr gute Hinrunde gespielt - was die Leistungen angeht, aber auch von den Ergebnissen her. Dadurch konnten wir auf Rang eins überwintern", erklärt TSG-Trainer Holzer. "Unser Ziel ist nicht primär der Staffelsieg. Wir wollen die gezeigten Leistungen bestätigen und die nächsten Entwicklungsschritte gehen. Wenn wir das hinbekommen, glaube ich, dass wir am Ende gute Resultate einfahren werden, die womöglich reichen könnten, um auf Platz eins zu bleiben."

Neben Hoffenheim und Frankfurt rechnet sich auch der Tabellendritte FC Bayern München, Deutscher Meister von 2013, 2014 und 2017, noch Chancen aus. Der Rückstand zur Spitze beträgt trotz der 14 Saisontreffer von Top-Torjägerin Elira Terakaj vier Punkte. Nur einen Zähler dahinter hält die Überraschungsmannschaft dieser Saison, Aufsteiger FSV Hessen Wetzlar, ebenfalls Anschluss an die Spitze. Das Team von Trainer Said Rahmani-Tehrani sorgte vor der Winterpause unter anderem mit Heimsiegen gegen den FC Bayern München (4:3) und Eintracht Frankfurt (2:1) für Furore.

Spieltermine der Endrunde noch nicht endgültig fixiert

Für die Endrunde um die Deutsche B-Juniorinnen-Meisterschaft, die am Ende der laufenden Saison 2023/2024 zum vorerst letzten Mal ausgetragen wird, qualifizieren sich gemäß § 41 der DFB-Jugendordnung jeweils die drei Staffelsieger sowie ein Zweitplatzierter (nach der Leistungstabelle). Zur Ermittlung der Leistungstabelle werden dabei jeweils die letzten drei Spieljahre zugrunde gelegt. Weil die Endrunden um die Deutsche Meisterschaft der B-Juniorinnen aufgrund der pandemiebedingten Saisonabbrüche in den Spielzeiten 2019/2020 und 2020/2021 nicht durchgeführt wurden, werden diese beiden Spielzeiten bei der Ermittlung der Leistungstabelle nicht berücksichtigt. Dies erfolgt mit der Maßgabe, dass die Leistungstabelle anhand der vorhergehenden drei Spieljahre, in denen eine Endrunde stattfand, ermittelt wird. Nach der aktuellen Leistungstabelle kommt die Staffel Nord/Nordost auf acht Punkte, die beiden anderen Staffeln auf jeweils fünf Zähler. Somit wird nach dieser Saison erneut der Zweitplatzierte der Staffel Nord/Nordost an der Endrunde teilnehmen.

Fest steht: Im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft wird der Nord/Nordost-Meister zunächst vor eigenem Publikum auf den Staffelsieger aus West/Südwest treffen. Der Süd-Titelträger trifft auf den Tabellenzweiten der Staffel Nord/Nordost. Die genauen Spieltermine für die Endrunde hängen auch davon ab, ob sich die deutsche U 17-Nationalmannschaft für die Endrunde der Europameisterschaft vom 5. bis 18. Mai in Schweden qualifiziert. Bei einer Teilnahme an der EM werden die Halbfinalspiele am 19. und 25. Mai ausgetragen, das Finale am 1. Juni. Sollte das DFB-Team in Schweden nicht dabei sein, dann würde das Halbfinale am 11. und 18. Mai stattfinden, das Endspiel am 25. Mai.

[mspw]