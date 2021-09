Spannendes Rennen um die Blindenfußball-Meisterschaft

Am vergangenen Wochenende wurde beim MTV Stuttgart der 3. Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga ausgetragen. Das Spitzenspiel zwischen den Gastgebern und den Sportfreunden Blau-Gelb Blista Marburg endete torlos. Der FC St. Pauli behält seine "weiße Weste". Toptorjäger Jonathan Tönsing knackte den bisherigen Liga-Torrekord.

Der FC St. Pauli schlug im ersten Spiel die Spielgemeinschaft Fortuna Düsseldorf/1. FC Düren 9:0. Herausragender Akteur auf Seiten der Hanseaten war wiederum Nationalstürmer Jonathan Tönsing, der alle neun Treffer für seinen Klub erzielte. Tönsing knackte damit den bisherigen Liga-Rekord von 20 Toren in einer Saison und katapultierte sich auf nun sage und schreibe 25 Treffer in den bisherigen vier Spielen.

Im zweiten Spiel trennten sich Hertha BSC und der FC Schalke 04 1:1. In einer kampfbetonten Partie brachte Fatih Talay die Hauptstädter früh in Führung. Der türkische Nationalspieler Ali Cavdar glich kurz nach der Halbzeit für die Königsblauen aus. Anschließend kam es mit der Partie zwischen dem MTV Stuttgart und den Sportfreunden Blau-Gelb Blista Marburg zum Duell der Mitfavoriten um die Deutsche Meisterschaft. Das Spiel endete torlos, obwohl die Lahnstädter sich insbesondere in der ersten Hälfte mehrere hochkarätige Chancen erarbeiten konnten und sogar das Aluminium trafen. Das Rennen um die Meisterschaft bleibt somit weiterhin spannend.

Drei Punkte für Liga-Neuling Düsseldorf/Düren

Borussia Dortmund wurde im Spiel gegen den BSV Wien seiner Favoritenrolle gerecht und bezwang die Mannschaft aus Österreich dank fünf Treffern von Hasan Altunbas 5:0. Die Sportfreunde Blau-Gelb Blista Marburg besiegten den FC Schalke 04 4:0. Im Aufeinandertreffen der Liganeulinge setzte sich die SG Fortuna Düsseldorf/1. FC Düren in einem ausgeglichenen Spiel 1:0 gegen den BSV Wien durch. Das entscheidende Tor erzielte Mustafa Ilhan für die Mannschaft aus Nordrhein-Westfalen. Im letzten Spiel bezwang der MTV Stuttgart vor heimischer Kulisse Borussia Dortmund 2:0. Doppeltorschütze war Nationalmannschaftskapitän Alexander Fangmann.

Der nächste Spieltag wird am 16./17. Oktober 2021 in Hamburg ausgetragen, bevor sich schließlich am 30. Oktober 2021 in Bonn auf dem Münsterplatz entscheidet, wer sich in diesem Jahr die Deutsche Meisterschaft im Blindenfußball sichert.

[dfb]