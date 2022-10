Spannende Gruppen in der EM-Quali

Die Auslosung der Qualifikation zur UEFA EURO 2024 in Deutschland hat einige interessante Gruppen ergeben. So trifft der aktuelle Europameister Italien in Gruppe C unter anderem auf England und die Ukraine. Spannend werden auch die Duelle zwischen der Niederlande und Frankreich in Gruppe B. Deutschland ist als Gastgeber des Turniers automatisch für die Endrunde qualifiziert.

Die ehemaligen Nationalspieler Italiens und Deutschlands Demetrio Albertini, Jürgen Klinsmann, Karl-Heinz Riedle und Gianluca Zambrotta waren bei der Veranstaltung in der Frankfurter Festhalle als Losfeen im Einsatz. Der portugiesisch-amerikanische Journalist Pedro Pinto leitete die Ziehung, Laura Wontorra moderierte. Sängerin Lena, die Gewinnerin des Eurovision Song Contest 2010, performte ihren aktuellen Song "Looking for love".

In den Gruppen begegnen sich alle Mannschaften sowohl daheim als auch auswärts. Durchgeführt werden diese Partien zwischen März und November 2023. Alle Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich für die Gruppenphase der Europameisterschaft 2024. Die restlichen drei Startplätze werden in einem Playoff-Turnier im März 2024 ausgespielt. So nehmen insgesamt 24 Nationen an der UEFA EURO 2024 teil.

Die zehn Gruppen im Überblick

Gruppe A: Spanien, Schottland, Norwegen, Georgien, Zypern

Gruppe B: Niederlande, Frankreich, Irland, Griechenland, Gibraltar

Gruppe C: Italien, England, Ukraine, Nordmazedonien, Malta

Gruppe D: Kroatien, Wales, Armenien, Türkei, Lettland

Gruppe E: Polen, Tschechien, Albanien, Färöer-Inseln, Moldau

Gruppe F: Belgien, Österreich, Schweden, Aserbaidschan, Estland

Gruppe G: Ungarn, Serbien, Montenegro, Bulgarien, Litauen

Gruppe H: Dänemark, Finnland, Slowenien, Kasachstan, Nordirland, San Marino

Gruppe I: Schweiz, Israel, Rumänien, Kosovo, Weißrussland, Andorra

Gruppe J: Portugal, Bosnien und Herzegowina, Island, Luxemburg, Slowakei, Liechtenstein

[dfb]