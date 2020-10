Spanien verteidigt Tabellenführung

Spanien hat in der Nations League die Tabellenführung in der deutschen Gruppe gefestigt. Der Weltmeister von 2010 besiegte im Estadio Alfredo Di Stefano in Madrid die Schweiz 1:0 (1:0) und liegt mit sieben Punkten in der Gruppe vier der Division A zwei Zähler vor der deutschen Nationalmannschaft.

Im kleinen Stadion im Trainingskomplex von Real Madrid brachte Mikel Oyarzabal die Spanier früh in Führung (14.) und profitierte dabei von einem Fauxpas der Schweizer. Kapitän Granit Xhaka war nach einem Pass von Torhüter Yann Sommer, einem von vier Bundesligaprofis in der Startelf, im eigenen Strafraum ausgerutscht.