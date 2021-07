Spanien und Frankreich erstmals siegreich

Spanien und Frankreich haben sich zu ihren ersten Siegen im olympischen Fußballturnier gemüht. Topfavorit Spanien kam mit seinen sechs EM-Fahrern zu einem späten 1:0 (0:0) gegen Australien, noch spannender machte es Medaillen-Kandidat Frankreich beim wilden 4:3 (0:0) gegen Südafrika.

Spanien (4 Punkte) übernahm die Führung in Gruppe C, am letzten Spieltag der Vorrunde geht es gegen Argentinien dennoch um alles: Die Südamerikaner gewannen gegen Ägypten 1:0 (1:0) und sind nun punktgleich mit Australien (jeweils 3). Mikel Oyarzabal (81.) sorgte für den Sieg der Spanier, wie RB Leipzigs Dani Olmo, Torhüter Unai Simon, Eric Garcia, Pau Torres und Pedri stand er erneut in der Startelf. Sie alle waren auch im EM-Halbfinale (2:4 i.E.) gegen Italien zum Einsatz gekommen.

Japan ist das Team der Stunde

Frankreich, zum Auftakt beim 1:4 gegen Mexiko desolat, hatte den Sieg gegen Südafrika Teji Savaniers Treffer (90.+2) in der Nachspielzeit zu verdanken. Bis in die 85. Minute hatten die Franzosen gar zurückgelegen, alle Tore fielen in der zweiten Halbzeit. Mit drei Punkten sind die Chancen auf die K.o.-Runde intakt, Team der Stunde in Gruppe A ist allerdings der Gastgeber: Japan (6 Punkte) holte angeführt vom Ex-Bielefelder Ritsu Doan gegen die zuletzt so starken Mexikaner (3) ein 2:1 (2:0).

In Gruppe B ist noch alles möglich. Südkorea schlug Rumänien mit 4:0 (1:0), Honduras gewann gegen Neuseeland 3:2 (1:1), alle Teams haben nun drei Punkte auf dem Konto.

[sid]