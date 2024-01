Spanien-Spiele live und kostenfrei auf DAZN

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft startet mit zwei Testspielen gegen den Weltranglistenzweiten Spanien ins Länderspieljahr 2024. Am 4. Februar (ab 15 Uhr) empfängt das Team von Cheftrainer Marcel Loosveld die Iberer in der f.a.n. Frankenstolz Arena in Aschaffenburg. Am 6. Februar (ab 18.30 Uhr) begrüßt die DFB-Auswahl den zweimaligen Welt- und siebenmaligen Europameister dann in der Buderus Arena in Wetzlar.

Beide Spiele gegen Spanien werden live und kostenfrei über das neue Free-Angebot von DAZN zu sehen sein. Sportfans können darüber erstmals frei und ohne das Abschließen eines Abonnements auf ausgewählte Inhalte innerhalb der DAZN-App zugreifen. Dafür ist lediglich die Erstellung eines DAZN-Accounts auf der Plattform notwendig, jedoch nicht die Buchung eines zusätzlichen, kostenpflichtigen Pakets.

Neue DAZN-Nutzer können sich in der DAZN-App auf dem Endgerät ihrer Wahl anmelden und bekommen die klassische Nutzeroberfläche von DAZN angezeigt, auf der die frei verfügbaren Inhalte markiert sind und abgerufen werden können. Bereits registrierte DAZN-Nutzer können sich in der DAZN-App auf dem Endgerät ihrer Wahl anmelden und ebenfalls auf alle frei verfügbaren Inhalte zugreifen.

Länderspiel in Aschaffenburg ausverkauft

Das Futsal-Länderspiel gegen Spanien am 4. Februar in Aschaffenburg ist bereits ausverkauft. Für die zweite Partie am 6. Februar in Wetzlar sind noch Restkarten im DFB-Ticketshop erhältlich.

Wer das Länderspiel am 6. Februar von außerhalb der DACH-Region verfolgen will, kann dies über den englischsprachigen YouTube-Kanal des DFB und über die Plattform DFB Play tun.

