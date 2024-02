Spanien-Spiel live und kostenfrei bei DAZN

Das erste Länderspiel des Jahres steht für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft an: In ausverkaufter Halle trifft das Team von Cheftrainer Marcel Loosveld heute (ab 15 Uhr) in Aschaffenburg auf den Weltranglistenzweiten Spanien.

In einem zweiten Testspiel wird es die DFB-Auswahl am Dienstag (ab 18.30 Uhr) in der Buderus Arena in Wetzlar erneut mit den Iberern zu tun bekommen. Restkarten für diese Begegnung sind noch in DFB-Ticketshop erhältlich. "Mit den Spaniern haben wir eins der bislang erfolgreichsten und auch nach wie vor besten Teams der Welt zu Gast", sagt Loosveld. "Das werden zwei große Herausforderungen für unsere Spieler, die uns gleichzeitig eine tolle Gelegenheit geben, weiterzulernen und so unsere positive Entwicklung aus den vergangenen Monaten fortzuführen."

Liveübertragung auf DAZN und Twitch

In der zurückliegenden WM-Qualifikation hatte sich Deutschland erstmals unter die Top 20 Europas gespielt und startet zum Jahresende in die Qualifikation zur Europameisterschaft 2026 in Litauen und Lettland - mit dem klaren Ziel, dann erstmals bei einer EM-Endrunde dabei zu sein. Kurzfristig verzichten muss Marcel Loosveld in beiden Partien gegen Spanien neben Vidoje Matic und Fabian Schulz auch auf Leistungsträger Suad Ak, der verletzungsbedingt ausfällt.

Die heutige Partie gegen den zweimaligen Welt- und siebenmaligen Europameister Spanien ist live und kostenfrei beim Streamingdienst DAZN zu sehen. Durch das neue Free-Angebot von DAZN ist lediglich die Erstellung eines Accounts auf der Plattform notwendig, jedoch nicht die Buchung eines zusätzlichen, kostenpflichtigen Pakets. Das Futsal-Länderspiel kann hier über DAZN verfolgt werden und wird zusätzlich auf dem Twitch-Kanal des DFB gezeigt.

Weitere Informationen und Inhalte rund um die Futsal-Nationalmannschaft sowie die Futsal-Bundesliga finden sich auf DFB.de und dem Futsal-Instagram-Kanal des DFB.

