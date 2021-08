Spätstarter Werder empfängt Hertha BSC

Unterschiedliche Vorzeichen am 2. Spieltag der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren-Bundesliga: Während die U 19 des SV Werder Bremen am Sonntag (ab 11 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Hertha BSC erst in die neue Saison startet, wollen die Berliner im Topspiel bereits ihren zweiten Saisonsieg nachlegen. Das Spiel der Woche im DFB.de-Faktencheck.

Der Saisonauftakt: Für die A-Junioren des SV Werder Bremen ist das Duell mit Hertha BSC das erste Meisterschaftsspiel der Saison. Am 1. Spieltag hatten die Hanseaten spielfrei. Die Mannschaft von Trainer Christian Brand nutzte die Zeit für eine Testspiel gegen den Männer-Oberligisten Bremer SV (3:1), der am Mittwoch (ab 20.15 Uhr) im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München antreten wird. "Wir haben eine hohe Intensität an den Tag gelegt und die Körperlichkeit einer Oberligamannschaft gut angenommen", zeigte sich Werder-Trainer Christian Brand im Gespräch mit DFB.de mit den Eindrücken zufrieden. Die U 19 von Hertha BSC durfte sich zum Saisonstart nach einem zwischenzeitlichen Rückstand quasi in letzter Sekunde noch über einen Sieg freuen. Teoman Gündüz traf in der Nachspielzeit zum 2:1 gegen den VfL Wolfsburg. "Durch das späte Tor war der Sieg schon ein wenig glücklich, nach unserer gezeigten Leistung aber insgesamt verdient", so Hertha-Trainer Michael Hartmann im Gespräch mit DFB.de. "Wir wollten es einfach ein wenig mehr und sind dafür belohnt worden. Trotz der langen Pflichtspielpause haben wir uns gut präsentiert."

Die Trainer: Seit mittlerweile fast 43 Monaten ist Christian Brand als Trainer im Nachwuchsbereich des SV Werder Bremen tätig. Nach der damaligen Beförderung von Sven Hübscher (mittlerweile Bayer 04 Leverkusen U 19) zur zweiten Mannschaft der Bremer hatte der 49-Jährige Ende Februar 2018 bei den B-Junioren dessen Nachfolge angetreten. Im Sommer 2020 rückte Brand nach dem Wechsel von Marco Grote zum VfL Osnabrück zur U 19 auf. Zuvor betreute Brand als Cheftrainer die Drittligaprofis des FC Hansa Rostock (2015 bis 2017) und des SSV Jahn Regensburg (2014 bis 2015). Während seiner aktiven Laufbahn lief der gebürtige Quakenbrücker unter anderem selbst in 73 Pflichtspielen für Werder auf. Dabei erzielte der ehemalige Mittelfeldspieler sechs Tore und war Teil der DFB-Pokalsieger-Mannschaft von 1999. Michael Hartmann (47), der zwischen 1994 und 2005 als Profi in 153 Bundesligaspielen für Hertha BSC am Ball war, arbeitet seit 2013 im Nachwuchsbereich der Berliner. Mit der U 19 von Hertha BSC gewann der ehemalige Nationalspieler 2015 den DFB-Pokal der Junioren (1:0 im Endspiel gegen den FC Energie Cottbus) und 2018 auch erstmals die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft. Acht Jahre zuvor hatte Hartmann diesen Titel bereits mit der U 19 des FC Hansa Rostock gewonnen.

Die Bilanz: Als Gründungsmitglieder der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren-Bundesliga, die ununterbrochen der höchsten Spielklasse angehören, standen sich Hertha BSC und der SV Werder Bremen seit 2003 bereits in 34 Ligaduellen gegenüber. Die Bilanz spricht mit 15 Siegen, fünf Unentschieden und 14 Niederlagen nur ganz knapp für die Berliner. In der Spielzeit 2019/2020 konnten beide Teams jeweils ein Duell für sich entscheiden. Im Hinspiel gewannen die Berliner auswärts 2:1. Im Rückspiel revanchierten sich die Bremer mit einem 3:2. In der zurückliegenden und wegen der Corona-Pandemie vorzeitig beendeten Saison fand kein Vergleich statt. Die Partie hätte an dem Wochenende stattfinden sollen, an dem die Spielzeit unterbrochen wurde. Im DFB-Pokal der Junioren konnte Hertha BSC beide bisherigen Duelle mit dem SV Werder für sich entscheiden.

Die Stimmen: "Mit Hertha BSC wartet zum Auftakt ein spielstarker und variabler Gegner auf uns", meint Werder-Trainer Christian Brand. "Wir wollen mutig nach vorne spielen und dabei die richtige Balance zwischen Offensive und Defensive finden." Sein Gegenüber Michael Hartmann kündigt an: "Wir wollen da anknüpfen, wo wir im Auftaktspiel gegen den VfL Wolfsburg aufgehört haben. Mit Werder Bremen steht uns das nächste Duell auf Augenhöhe bevor. Wir werden mit Freude in die Partie gehen und wollen es genießen, dass wir endlich wieder Pflichtspiele bestreiten dürfen."

Die personelle Situation: Bei den Gastgebern steht Abwehrspieler Linus Urban wegen einer Bänderdehnung aus dem Testspiel gegen den Bremer SV nicht zur Verfügung. Hertha BSC muss auf Innenverteidiger Quentin Seidel, die Mittelfeldspieler Dion Ajvazi und Furkan Karabiyik (alle Bänderverletzung) sowie Abwehrspieler Jamil Najjar (Pfeiffersches Drüsenfieber), Außenverteidiger Sinan Akan (Aufbautraining nach Rückenverletzung) und Torhüter Paul Krause (Meniskus-OP) verzichten.

