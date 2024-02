Später Siegtreffer: Hoffenheim bezwingt Leverkusen

Im Rennen um die Teilnahme an der Qualifikation für die UEFA Women's Champions League machte die TSG Hoffenheim am 14. Spieltag in der Google Pixel Frauen-Bundesliga einen großen Schritt nach vorne. Durch den 2:1 (1:1)-Auswärtssieg im Verfolgerduell bei Bayer 04 Leverkusen verkürzte das Team von Trainer Stephan Lerch mit jetzt 24 Punkten den Abstand zum Tabellendritten Eintracht Frankfurt (1:2 bei RB Leipzig) auf nur noch zwei Zähler.

Die Gäste aus dem Kraichgau legten im Ulrich-Haberland-Stadion einen Blitzstart hin. Nach nur 39 Sekunden gelang das Führungstor durch Ereleta Memeti (1.), die gemeinsam mit ihrer Gegenspielerin Sylwia Matysik zum Ball gegangen war. Mit ihrem siebten Saisontreffer markierte Leverkusens Angreifer Nikola Karczewska (38.) noch vor der Pause den Ausgleich.

In der zweiten Halbzeit sorgte Hoffenheims Kapitänin Fabienne Dongus (76.) jedoch mit einem Kopfballtor für die Entscheidung. Die Leverkusenerinnen verpassten durch ihre erste Heimniederlage in der laufenden Spielzeit die Chance, selbst bis auf drei Punkte an Rang drei heranzukommen.

Loreen Bender: "Frühes Gegentor unglücklich"

"Das frühe Gegentor war natürlich sehr unglücklich für uns", sagte Leverkusens U 19-Nationalspielerin Loreen Bender, die den zwischenzeitlichen Ausgleich mit einem feinen Zuspiel vorbereitet hatte, im Interview nach der Partie. "Wir haben uns jedoch schnell aufgerafft und uns ins Spiel zurückgekämpft. Schade, dass es am Ende nicht gereicht hat."

Bayer-Mittelfeldspielerin Sofie Zdebel erklärte: "Wir hatten viele Räume, konnten sie aber nicht entscheidend nutzen und sind zu selten vor das gegnerische Tor gekommen. Unter dem Strich war es kein schlechtes Spiel von uns."

TSG-Torschützin Fabienne Dongus meinte: "Ich denke, unser Sieg geht in Ordnung, weil wir die Partie doch über weite Strecken kontrolliert und auch bestimmt haben." Hoffenheims Stürmerin Melissa Kössler, die nach langer Verletzungspause ihr Comeback gab, betonte: "Es tut gut, endlich wieder auf dem Platz zu stehen. Durch den Sieg ist es natürlich umso schöner."

Jana Feldkamp krank - Melissa Kössler zurück

Gleich auf vier Positionen veränderte Bayer-Trainer Robert de Pauw seine Anfangsformation im Vergleich zum 2:1-Auswärtserfolg beim 1. FC Nürnberg. Während Innenverteidigerin Melissa Friedrich wegen eines Bänderrisses passen musste, nahmen Selina Ostermeier, Caroline Siems und Verena Wieder diesmal zunächst auf der Bank Platz. Dafür kehrten die Verteidigerinnen Sylwia Matysik und Lilla Turanyi, Mittelfeldspielerin Sofie Zdebel und Angreiferin Loreen Bender in die Startelf zurück.

Immerhin drei Umstellungen gab es auch bei der TSG Hoffenheim gegenüber dem 1:1 gegen den SV Werder Bremen. Kapitänin Fabienne Dongus, Franziska Harsch und Nicole Billa ersetzten Vanessa Diehm, Paulina Krumbiegel (beide Bank) sowie Jana Feldkamp, die kurzfristig krankheitsbedingt passen musste. Erstmals seit dem 2. Spieltag gehörte Torjägerin Melissa Kössler, die lange Zeit wegen einer Sprunggelenkverletzung gefehlt hatte, wieder zum TSG-Aufgebot und kam später als Einwechselspielerin zum Zug.

Nikola Karczewska kontert Hoffenheims Blitzstart

Die neuformierte Dreierkette der Gastgeberinnen in der Abwehr wurde bereits nach 39 Sekunden eiskalt erwischt. Nicole Billa brachte gleich beim ersten Hoffenheimer Angriff Jill Janssens auf dem rechten Flügel in Position. Deren Querpass versuchten vor dem Tor TSG-Angreiferin Ereleta Memeti und Leverkusens Abwehrspielerin Sylwia Matysik zu erreichen, am Ende landete der Ball zum 0:1 (1.) im Netz. Es war kaum zu erkennen, wer am Ball war Laut des offiziellen Spielberichts wird Memeti als Torschützin geführt.

Den ersten Abschluss für Bayer 04 verzeichnete Mittelstürmerin Nikola Karczewska, die nach Zuspiel von Synne Skinnes Hansen aus spitzem Winkel an Hoffenheims Torhüterin Martina Tufekovic scheiterte. Auf der Gegenseite musste Leverkusens Torfrau Friederike Repohl schon ihr gesamtes Können aufbieten, um einen Schuss von Ereleta Memeti von der Strafraumgrenze mit einer Glanzparade abzuwehren.

Insgesamt erarbeitete sich Bayer 04 Leverkusen im Laufe der ersten Halbzeit mehr Spielanteile, so dass der Ausgleich nicht unverdient war. Nach einem feinen Steckpass der erst 18 Jahre alten Junioren-Nationalspielerin Loreen Bender setzte sich Nikola Karczewska im Zweikampf gegen Vanessa Dongus durch und beförderte die Kugel entschlossen zum 1:1 (38.) ins Netz. Für die Polin war es bereits das siebte Saisontor.

Fabienne Dongus bejubelt ersten Saisontreffer

Die zweite Halbzeit begann recht verhalten, beide Mannschaften konnten sich zunächst nur wenige gute Tormöglichkeiten herausspielen. Erst nach einer guten Stunde kam TSG-Mittelfeldspielerin Gia Corley erstmals wieder gefährlich zum Abschluss, setzte ihren Schuss nach einer Hereingabe von Nationalspielerin Sarai Linder aber ein wenig zu hoch nach.

Mitte des zweiten Durchgangs erhöhten die Gäste dann nach den Einwechslungen von Paulina Krumbiegel, Mara Alber und der lange fehlenden Melissa Kössler den Druck. Nur wenig später prüfte Alber bereits Leverkusens Torhüterin Friederike Repohl, den Nachschuss setzte erneut Gia Corley aus aussichtsreicher Position am Tor vorbei. Mit der nächsten Offensivaktion gingen die Kraichgauerinnen jedoch wieder in Führung. Mara Alber brachte einen Freistoß von der linken Seite nach innen, Spielführerin Fabienne Dongus köpfte den Ball zum 1:2 (76.) und zu ihrem ersten Saisontreffer ins lange Eck.

Die Leverkusenerinnen versuchten noch einmal alles, um zumindest noch ein Remis zu erreichen und damit dem Heimnimbus zu wahren. Kristin Kögel schoss aber knapp am langen Eck vorbei. Die Gäste brachten den knappen Vorsprung über die Zeit.

