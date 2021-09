Später Sieg: U 18 schlägt Österreich 3:1

Die U 18-Nationalmannschaft konnte im Vier-Nationen-Turnier in der Tschechischen Republik auch das zweite Spiel gewinnen. Nach dem 2:0 (0:0)-Auftaktsieg gegen die Slowakei ließ die Mannschaft von Trainer Guido Streichsbier in Trebon ein 3:1 (1:0) gegen Österreich folgen. Am Sonntag (ab 14 Uhr) folgt in Tabor das Gruppenfinale gegen Gastgeber Tschechien, der mit einem Sieg (2:1 gegen Österreich) und einer Punkteteilung (1:1 gegen die Slowakei) in das Turnier gestartet ist.

Im Vergleich zum Auftaktspiel gegen die Slowakei zwei Tage zuvor ging Streichsbier "aus Gründen der Belastungssteuerung" mit elf Veränderungen in der Startelf in die Partie. Unüberraschend war es also, dass es bis zum ersten Tor etwas dauerte, Safa Yildirim brachte Deutschland in der 39. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhielt Österreich schnell einen Elfmeter, Luka Reischl glich vom Punkt aus (46.). Kurz vor Ende sah es nach einer Punkteteilung aus, doch die eingewechselten Louis Kolbe (88.) und Yusuf Kabadayi (90.) sorgten vor 150 Zuschauern spät für den deutschen Sieg.

[dfb]