Später Elfmeter bringt U 16 um Auftaktsieg

Die deutschen U 16-Junioren haben trotz eines starken Auftritts einen Sieg zum Auftakt des UEFA-Entwicklungsturniers in Portugal verpasst. Der DFB-Nachwuchs kam in Vila Real de Santo Antonio an der Algarveküste gegen den Gastgeber nach einem Gegentreffer in der Schlussphase zu einem 1:1 (0:0), das entscheidende Elfmeterschießen um den Extrapunkt in der Tabelle unterlag Deutschland zudem mit 2:4.

Noah Darvich münzte mit seinem Siegtreffer nach einem tollen Solo in der 55. Minute die Überlegenheit der deutschen Mannschaft in Zählbares um, erst kurz vor Schluss gelang den Portugiesen durch einen Foulelfmeter von Joao Infante der schmeichelhafte Ausgleich (85.). Am Samstag (ab 16 Uhr MEZ) geht es im zweiten Spiel an selber Stelle gegen England.

Wück: "Die Entwicklung stimmt"

"Es war die bislang beste Leistung des Teams bis hierhin. Die Entwicklung stimmt, die Jungs machen die richtigen Schritte", sagte DFB-Trainer Christian Wück. "Das was wir uns vorgenommen haben, dominant aufzutreten und das Spiel in unsere Richtung zu lenken, haben wir sehr gut umgesetzt. Da bin ich als Trainer zufrieden. Wir haben aber leider verpasst, das zweite Tor nachzulegen."

Die Portugiesen dominierten in den Anfangsminuten und kamen das eine oder andere Mal gefällig vor das deutsche Tor. Dann kam der deutsche Nachwuchs aber immer besser ins Spiel und übernahm nicht nur durch kluges Pressing in der eigenen Hälfte zunehmend die Kontrolle, zunächst ohne sich aber zwingende Torgelegenheiten herauszuspielen. Aber auch dies sollte sich ändern, meist allerdings nach Standardsituationen: So prüfte Raul König nach 20 Minuten mit einem präzisen Freistoß aus etwa 20 Metern erstmals den portugiesischen Schlussmann Goncalo Ribeiro. Drei Minuten später hatte der DFB-Nachwuchs etwas Pech, dass der Schiedsrichter nach einem Foulspiel im Strafraum an Noah Darvich nicht auf den Elfmeterpunkt zeigte (23.).

Auch gegen Ende des ersten Durchgangs blieb die deutsche Mannschaft spielfreudiger und ballsicherer, und das Geschehen spielte die meiste Zeit in der portugiesischen Hälfte ab. Nach 35 Minuten verpasste Max Moerstedt im Zentrum eine scharfe Herausgabe von Almugera Kabar nur knapp - und somit auch eine mögliche Führung. Nahezu mit dem Pausenpfiff verzog Darvich und setzte einen Abpraller aus knapp zehn Metern neben das Tor (45.+1).

Darvich trifft nach starker Einzelaktion

Im zweiten Durchgang bot sich dasselbe Bild wie in Halbzeit eins, doch diesmal belohnte sich der deutsche Nachwuchs: Nach einer sehenswerten Einzelaktion, bei der er seinen Gegenspieler fast schwindelig spielte, schloss Darvich zur deutschen Führung ins lange Ecke ab (55.). Auch nach dem Treffer blieb die deutsche U 16 überlegen, der gerade erst eingewechselte Eric Silva Moreira verpasste aus etwa zehn Meter eine große Chance zum 2:0 (64.). König schnupperte nach einem schnellem Gegenstoß ebenfalls am zweiten Treffer, doch Ribeiro parierte einmal mehr glänzend (74.). Nach einem vermeintlichen Foul am Strafraumeck entschied der Schiedsrichter kurz vor Schluss auf Elfmeter, den Infante sicher verwandelte (85.).

Auf die U 16 warten im Frühjahr zwei weitere Lehrgänge mit jeweils zwei Länderspielen. Ende März geht es dabei in Wetzlar und Marburg zweimal gegen Italien, Anfang Mai in Clairefontaine ebenfalls zweimal gegen Gastgeber Frankreich.

