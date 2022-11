Später Doppelschlag: U 19 bezwingt Ukraine

Die deutschen U 19-Frauen haben auch ihr zweites Spiel in der EM-Qualifikation gewonnen. In Shefayim bezwang das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter die Ukraine knapp aber hochverdient 2:1 (0:0). Cora Zicai (90.+1) erzielte in der Nachspielzeit den Siegtreffer. Clara Fröhlich (81.) hatte zuvor die ukrainische Führung durch Viktoriia Radionova (54.) egalisiert.

"Es wird schwierig, das Bollwerk zu knacken", hatte Peter vor der Partie angekündigt - und sie sollte Recht behalten. Die Ukraine stand dicht gestaffelt vor dem eigenen Sechzehner und konzentrierte sich nahezu ausschließlich auf die Defensive. So versuchte es das DFB-Team immer wieder über die Außen, um die gegnerische Abwehr in Bewegung zu bringen.

Die Flankengenauigkeit ließ im ersten Durchgang allerdings zu wünschen übrig, so dass es meistens nach Schüssen aus der Distanz gefährlich wurde. Ilayda Acikgöz (7.) und Franziska Kett (23.) scheiterten jedoch an der ukrainischen Torfrau Kateryna Boklach. Kurz vor der Halbzeitpause schaffte es Deutschland dann doch einmal, sich über die rechte Seite durchzukombinieren, Alisa Grincenco (42.) traf aber nur die Latte.

Schocktreffer kurz nach der Pause

Auch in den zweiten 45 Minuten war Deutschland die klar bessere Mannschaft. Grincenco (50.) zielte bei ihrem Freistoß aber etwas zu weit rechts. Wenig später dann der Schock für das DFB-Team: Radionova nutzte die erste Torannäherung der Ukrainerinnen aus und erzielte das überraschende 1:0 für den Underdog.

Deutschland schüttelte sich, agierte in der Folge aber etwas zu ungeduldig. Oftmals versuchten es die Spielerinnen mit der Brechstange durch die Mitte, blieben aber immer wieder hängen. Ein Distanzknaller von Fröhlich weckte das DFB-Team nochmal auf und läutete eine spannende Schlussphase ein. Zicai machte die späte Aufoljagd perfekt und traf kurz vor Schluss sehenswert zum 2:1.

Am Montag (ab 15 Uhr) steht für Deutschland zum Abschluss das Duell gegen Österreich an. Der Gruppenletzte der ersten Qualifikationsrunde steigt für die zweite Runde in Liga B ab und hat keine Chance mehr, sich seinen Platz bei der EM-Endrunde zu sichern. Für die anderen drei Nationen geht es um eine gute Ausgangslage für die Auslosung der zweiten Qualifikationsrunde.

[dfb]