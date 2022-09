Späte Tore: Erneuter Sieg gegen Österreich

Die deutschen U 16-Junioren haben das zweite Länderspiel gegen Österreich innerhalb von vier Tagen in Salzburg vor 200 Zuschauern mit 3:0 (0:0) gewonnen. Das Team von Co-Trainer Janis Hohenhövel, der Chefcoach Michael Prus nach dessen positivem Coronatest an der Seitenlinie vertrat, war über die gesamte Spielzeit hinweg die bessere Mannschaft, erzielte aber erst in der 82. Minute durch Batuhan Deliboyraz das 1:0. Nach dem ersten Tor war der Knoten gelöst, Trevor Benedict und Cenny Neumann erzielten die weiteren Treffer und entschieden das Spiel damit.

Für die DFB-Auswahl geht es im Oktober weiter nach Polen. Gegen die Gastgeber stehen am 21. und 24. Oktober zwei Länderspiele an. Vom 10. bis 28. November nimmt die deutsche U 16 dann an einem Vier-Länder-Turnier mit Gastgeber Spanien, Wales und den USA teil.