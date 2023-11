Mit viel Zug zum Tor: Ben Bobzien spielt den Ball in die Mitte

Späte Niederlage im Klassiker gegen England

Die deutsche U 20-Nationalmannschaft hat nach dem Sieg gegen Rumänien am Freitag ihr letztes Spiel des Jahres knapp verloren. Vor 9700 Zuschauern in Regensburg unterlag die Mannschaft von DFB-Trainer Hannes Wolf in einer bis zum Schluss umkämpften Partie 2:3 (1:1) und musste damit im sechsten Spiel die erste Niederlage hinnehmen.

"Uns hat heute die Klarheit und Konsequenz gefehlt, wir haben es übers Spiel nicht geschafft, kosequent zu verteidigen", sagte Wolf. "Es war ein sehr offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, wir haben gegen gute Engländer, die eine enorme Qualität haben, zwei Tore geschossen. Wenn wir am Ende mit einem 2:2 rausgehen, wäre es ein gutes Spiel gewesen, mit dem 2:3 am Ende war es natürlich ein unglückliches Ende für uns. Das waren gegen Rumänien und England zwei sehr unterschiedliche Spiele - einmal mit einem positiven Ende für uns und einmal eben nicht. Wir haben gesehen, dass wir sehr gute Spieler in unseren Reihen haben. Zusammen mit den Länderspielen im Oktober können wir ein positives Fazit ziehen."

Wanner trifft zur frühen Führung

Im Vergleich zum Rumänien-Spiel hatte Wolf seine Startelf nahezu komplett durchgetauscht. Einzig Nicolas Oliveira und Paul Wanner durften erneut von Beginn an spielen. Vor einer tollen Kulisse im Jahnstadion ließ der erst 17 Jahre alte Wanner (8.) vom SV Elversberg das deutsche Team früh jubeln, doch Mateo Joseph (30.) von Leeds United gelang noch vor der Pause der Ausgleich.

Deutschland kam gut aus der Pause und ging erneut in Führung: Ben Bobzien flankte von der rechten Seite in die Mitte, Martial Godo (55.) schlenzte den Ball versehentlich ins eigene Tor. Doch nur vier Minuten später stellte Samuel Edozie (59.) den 2:2-Ausgleich her.

Niederlage in der Nachspielzeit

Die Partie blieb bis zum Abpfiff umkämpft, das deutsche Team drängte auf den Sieg: Yusuf Kabadayi bekam von Frans Krätzig den Ball perfekt in den Lauf gespielt und machte sich auf und davon, Nelson Abbey (79.) vereitelte die bevorstehende Torchance jedoch mit einer Notbremse und sah im Anschluss die Rote Karte. In Unterzahl kam England aber noch einmal gefährlich vors deutsche Tor, der Ball landete schließlich bei Charlie Webster (90.+1) der aus kurzer Distanz zum späten Sieg für England traf.

Im neuen Jahr stehen für die deutsche U 20-Auswahl die nächsten Spiele gegen Norwegen am 21. März und in Frankreich am 25. März auf dem Programm.

[dfb]