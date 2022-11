Späte Niederlage gegen England

Die U 16-Junioren haben ihr zweites Spiel beim Acht-Nationen-Turnier in Spanien verloren. Im Klassiker gegen England musste sich die Mannschaft von DFB-Trainer Michael Prus in Alicante trotz Führung 1:2 (0:0) geschlagen geben. Zum Auftakt hatte es ein 1:1 gegen Mexiko gegeben.

Alessandro Gaul Souza von Eintracht Frankfurt brachte den DFB-Nachwuchs in der 45. Minute vor 300 Zuschauern in Führung, doch zwei späte Treffer von Mikey Moore (72., 80.) sorgten dann für die Niederlage gegen die Briten, die schon in der dritten Minute mit einem Strafstoß an Keeper Florian Hellstern gescheitert waren.

"Es war lehrreich und wichtig"

Das Spiel ist absolut unglücklich gelaufen. Wir haben in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer bekommen und auch erst in der Schlussphase den Ausgleich kassiert, weil wir am Ende unsere Möglichkeiten nicht nutzen konnten", sagt Michael Prus. "Die Engländer haben am Ende richtig viel Druck gemacht und permanent versucht, in unseren Strafraum zu kommen. England war zum Schluss vielleicht den Tick voraus, was die Intensität angeht. Es war lehrreich und wichtig, das zu erkennen, denn wir wolle hier möglichst viel lernen."

Zum Turnierabschluss spielt die U 16 am Sonntag gegen Wales. Die Anstoßzeit steht noch nicht fest.