Späte Niederlage gegen die Slowakei

Die deutschen U 17-Junioren haben zum Abschluss der ersten Runde in der EM-Qualifikation eine Niederlage kassiert. Gegen die Slowakei unterlag der DFB-Nachwuchs in Moldaus Hauptstadt Chisinau nach zuvor zwei Siegen mit 0:1 (0:0). Der Gruppensieg und der Einzug in die nächste Runde standen schon vorher fest.

"Das war mit Abstand unser schlechtestes Spiel der vergangenen Tage", sagte DFB-Trainer Christian Wück. "Wir konnten heute zu keinem Zeitpunkt unsere Leistung abrufen. Deshalb sind wir sehr enttäuscht. Das war nicht das, was wir uns vorgenommen hatten."

Adam Balaz erzielte in der Nachspielzeit nach einer Freistoßflanke per Kopf den Siegtreffer für die Slowaken (90.+2). Zuvor war DFB-Innenverteidiger David Odogu wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz geschickt worden (90.).

Wück: "Wir wissen, woran es gelegen hat"

Der DFB-Nachwuchs war am vergangenen Mittwoch mit einem 4:0 gegen Gastgeber Moldau in die Pflichtspielrunde gestartet. Gegen Lettland gab es am Samstag in der zweiten Partie ein 2:0. Dennoch fällt das Fazit für Wück eher ernüchternd aus: "Wir wollten drei Siege holen, das haben wir nicht geschafft. Wir wissen aber, woran es gelegen hat. Nun haben wir bis zur zweiten Eliterunde Zeit, daran zu arbeiten."

Zum Jahresabschluss absolviert die U 17 Ende November in der Türkei ein Miniturnier mit den Gastgebern und Japan, die zweite Runde der EM-Qualifikation ist für die zweite Märzhälfte geplant.

