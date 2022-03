Souveräner Sieg zum Jahresauftakt

Die deutsche Nationalmannschaft hat im ersten Länderspiel des Jahres gegen Israel einen 2:0 (2:0)-Heimsieg gefeiert und den Startrekord von Bundestrainer Hansi Flick im mit 25.600 Zuschauern ausverkauften Sinsheimer Stadion auf acht Siege in Serie ausgebaut. Kai Havertz in der 36. Minute und Timo Werner (45.+1) sorgten für die Pausenführung, die bis zum Schlusspfiff Bestand hatte.

Flick vertraute im Tor zunächst auf Marc-André ter Stegen und verhalf Nico Schlotterbeck in der Viererkette neben Jonathan Tah zu seinem ersten Einsatz, auf den Außen spielten David Raum und Thilo Kehrer, im Mittelfeld starteten die Rückkehrer Julian Draxler offensiv und Julian Weigl defensiv. Jamal Musiala, Ilkay Gündogan und Havertz komplettierten die Zentrale vor Sturmspitze Werner.

Havertz trifft im dritten Versuch

Die DFB-Auswahl startete schwungvoll, aber zunächst ohne die nötige Präzision. Draxler (7.) und Havertz (10.) kamen zu ersten Abschlüssen, die jedoch noch geblockt wurden. Das Spiel fand fast ausschließlich in der israelischen Hälfte statt, die Gäste stellten aber immer wieder geschickt die Lücken in der Defensive zu.

In der 18. Minute wurde es erstmals richtig gefährlich, als Werner eine Hereingabe von Raum nur um Zentimeter verpasste. Eine verunglückte Flanke von Raum musste Ofir Marciano (22.) über die Latte klären. Und Marciano zeigte seine Klasse auch bei Havertz' Versuch aus zehn Metern, den der Schlussmann mit starkem Reflex parierte (29.), Draxlers Nachschuss ging ans Außennetz. Gündogans Versuch wenig später geriet zu zentral (32.).

Die Chancen wurden nun größer und häufiger: Zweimal setzte Schlotterbeck seine Offensivspieler blendend ein, doch sowohl Werner, als auch Havertz scheiterten an Marciano (35.). Kurz darauf fiel das 1:0 aber doch: Raums Ecke von der rechten Seite köpfte Havertz perfekt ins kurze Eck. In der Nachspielzeit lenkte Werner einen Freistoß von Gündogan mit der Fußspitze zum zweiten deutschen Treffer ins israelische Tor.

Stach zweiter Debütant

Zur zweiten Hälfte ersetzte Kevin Trapp ter Stegen im Tor und Thomas Müller Gündogan im Mittelfeld. Draxler eröffnete nach erneuter Flanke Raums die Torschussstatistik nach der Pause, traf den Ball aber zu ungenau (49.). Am Spiel änderte sich kaum etwas: Deutschland dominierte und suchte die Lücke im Abwehrriegel, Israel fand weiterhin fast ausschließlich defensiv statt. Erst in der 53. Minute gab es den ersten Abschluss der Gäste durch Mounas Dabbur, den Tah aber im Strafraum blockte.

Auf der Gegenseite wurde es nach einem feinen Solo von Musiala aber gleich wieder gefährlich (54.). Kehrer verpasste in der 60. Minute seinen ersten Länderspieltreffer, weil Marciano erneut glänzend parierte. Das Tempo im deutschen Spiel wurde höher, die Israelis kamen kaum noch zu Erholungspausen, auch weil das deutsche Gegenpressing ein ums andere Mal Ballgewinne generierte. In der 63. Minute kam auch Anton Stach zu seinem Debüt und zusammen mit Christian Günter für Raum und Weigl aufs Feld.

Das deutsche Team arbeitete weiter aktiv am dritten Treffer des Abends, doch auch bei Draxlers Dropkick stand wieder der gute Marciano im Weg (68.). Flick sorgte in der 71. Minute mit Leroy Sané für Werner für frischen Wind im Angriff. Günter kam im Strafraum zum nächsten guten Abschluss, schoss aber Havertz an (78.). So brachte Flick in der Schlussphase mit Lukas Nmecha für Havertz einen weiteren Stürmer aufs Feld (80.). Doch bei allem Bemühen wollte bis zum Abpfiff kein Tor mehr gelingen, auch weil Müller nach Foul an Nmecha den fälligen Strafstoß an den Pfosten setzte (89.). Auf der Gegenseite parierte Trapp einen von Yonatan Cohen geschossenen Foulelfmeter glänzend (90.+4).

