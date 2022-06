Souverän gegen Ungarn: U 21 löst EM-Ticket

Titelverteidiger Deutschland fährt im kommenden Sommer zur U 21-Europameisterschaft! Die DFB-Auswahl machte mit einem 4:0 (2:0) im vorletzten EM-Qualifikationsspiel gegen Ungarn bereits den Sieg in der Gruppe B perfekt und löste somit das Ticket für das Turnier in Georgien und Rumänien. Im letzten Gruppenspiel in Polen geht es am Dienstag (ab 18 Uhr, live auf Sat.1) nach dem 0:4 im Heimspiel ausschließlich um Prestige.

Vor 5609 Zuschauern in ausverkauften Osnabrücker Stadion an der Bremer Brücke sorgten Youssoufa Moukoko (17.) mit seinem vierten Treffer im dritten U 21-Länderspiel und Spielführer Jonathan Burkardt per Strafstoß (31.) für eine beruhigende Halbzeitführung. Nachdem der Spielfluss durch mehrere lange Verletzungspausen deutlich litt, sorgte Tom Krauß für die Vorentscheidung (76.). Der eingewechselte Debütant Lazar Samardzic setzte den Schlusspunkt (90.+3).

Moukoko bricht den Bann

Vor 5609 Zuschauern in ausverkauften Osnabrücker Stadion an der Bremer Brücke war für die deutsche Auswahl Geduld gefragt. Mit viel Ballbesitz drückten die Gastgeber auf die Führung, gegen die tief stehenden Ungarn war aber zunächst kein Durchkommen. Für Jamie Leweling war sein achter Einsatz bei der U 21 aber nach einem Zusammenprall frühzeitig beendet, Faride Alidou rückte ins Team (9.).

Deutschland bleib deutlich überlegen und zwang die Ungarn zu Fehlern: Nach einem folgenschweren Rückpass von Erik Kusnyir im ungarischen Ausbauspiel musste Moukoko zwölf Meter vor dem Tor nur seinen Gegenspieler aussteigen lassen, bevor er den Ball trocken in den Torwinkel setzte (17.).

Burkardt wird gefoult und verwandelt

Das Bild änderte sich auch mit deutscher Führung im Rücken nicht. Ungarn kam nur selten zu Entlastungsangriffen, die DFB-Auswahl aber auch nicht zu zwingenden Torgelegenheiten. Wenn aus dem Spiel wenig geht, helfen Standardsituationen: Nach einem Foulspiel an Burkardt zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt, der Kapitän ließ sich diese Chance nicht nehmen und verwandelte selbst einkalt zum 2:0 (31.).

Kurz vor der Pause wurde die deutsche Mannschaft etwas nachlässiger und lud die Magyaren mit einigen Nachlässigkeiten zu Offensivaktionen an. Die beste Gelegenheit auf ungarischer Seite besaß Patrick Iyinbor, der nach einem Eckstoß völlig freistehend zum Kopfball kam (39.). Auf der anderen Seite landete ein abgefälschter Schuss von Burkardt am Lattenkreuz (42.).

Ungarn agierte mit Härte

Ungarn kam mutiger und zweikampfstärker aus der Kabine und nach einigen Unkonzentriertheiten der deutschen U 21 zu kleineren Chancen. DFB-Torwart Nico Mantl musste nach einem Disntanzschuss von Milos Kerkez eingreifen (55.). Dann ereilte auch Angelo Stiller bei einem Zweikampf der rustikaler agierenderen Ungarn das Verletzungspech. Für den Hoffenheimer kam Patrick Osterhage zu seinem U 21-Einstand (61.). Die Verletzungspausen nahmen weiter zu, wie nach einem Cut an der Augenbraue von Malick Thiaw, worunter auch der Spielfluss litt.

Als der Ball wieder rollte, beseitigte Krauß mit einer Direktabnahme nach mustergültigem Zuspiel von Alidou mit dem 3:0 letzte Zweifel an einer EM-Teilnehme (76.). Und Tim Lemperle und Lazar Samardzic, der in der Nachspielzeit sogar traf, kamen ebenfalls zu ihrem ersten U 21-Einsatz.

[sid/bt]