Sorg und Röhl Assistenten: Neues Trainerteam für Hansi Flick

Noch vor dem offiziellen Dienstbeginn des künftigen Bundestrainers Hansi Flick am 1. August werden die Weichen für den sportlichen Neustart bei der Nationalmannschaft gestellt. Danny Röhl wird als zusätzlicher Assistenztrainer der Nationalmannschaft neben Marcus Sorg den Trainerstab erweitern. Der 32 Jahre alte Inhaber der UEFA-A-Lizenz war zuletzt Co-Trainer von Flick beim FC Bayern München. Der gebürtige Zwickauer hat einen Vertrag über drei Jahre unterschrieben, der auch die Dauer der Heim-Europameisterschaft im Sommer 2024 umfasst. Auch Sorgs Vertrag läuft bis 2024.

Hansi Flick sagt: "Ich freue mich sehr, dass Danny Röhl den Weg zur Nationalmannschaft und zum DFB mitgeht. Ich habe fast zwei Jahre lang sehr erfolgreich und vertrauensvoll mit ihm beim FC Bayern zusammengearbeitet. Ich schätze Danny als absoluten Fachmann, der meine Vorstellung und Ideen vom Fußball teilt. Genauso wie Marcus Sorg, den ich aus gemeinsamen Jahren beim DFB gut kenne. Ich bin sehr froh, mit Danny Röhl und Marcus Sorg für die anstehenden großen Aufgaben mit der Nationalmannschaft zwei ausgewiesene Experten an meiner Seite zu haben."

Bierhoff: "Richtige Zusammenstellung ein sehr wichtiger Faktor"

Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie, sagt: "Die richtige Zusammenstellung und die vertrauensvolle Zusammenarbeit des Trainerstabes ist ein sehr wichtiger Faktor für den Erfolg. Wir sind sehr froh, dass Hansi Flick mit Danny Röhl einen hochqualifizierten Fachmann mit zum DFB bringt, der seinen großen Fußball-Sachverstand und seine Innovationsfreude schon bei seinen vorherigen Stationen in kürzester Zeit unter Beweis gestellt hat. Ich freue mich gleichzeitig, dass der neue Bundestrainer daneben auch auf Kontinuität setzt und mit Marcus Sorg die hohe Kompetenz nutzt, die es bereits bei der Nationalmannschaft gibt."

Danny Röhl war vor seinem Wechsel nach München, wo er zunächst Co-Trainer unter Niko Kovac war, Videoanalyst und Jugendtrainer bei RB Leipzig sowie in Leipzig und anschließend beim FC Southampton in der englischen Premier League Assistent von Cheftrainer Ralph Hasenhüttl. Danny Röhl sagt: "Ich bin Hansi Flick, Oliver Bierhoff und dem gesamten DFB sehr dankbar für die große Chance, nach den spannenden Stationen Leipzig, Southampton und Bayern München nun für die Nationalmannschaft arbeiten zu dürfen. Davon träumt jeder Trainer in Deutschland. Ich brenne für diese Aufgabe und will mit meinen Ideen und Vorstellungen dazu beitragen, dass die Nationalmannschaft wieder an frühere Erfolge anknüpfen kann."

Köpke nicht mehr Bundestorwarttrainer

Einen Wechsel wird es auch auf der Position des Torwarttrainers geben. Andreas Köpke wird sich nach 17 Jahren als Bundestorwarttrainer von der Nationalmannschaft verabschieden. "Ich bin sehr dankbar für eine unglaublich intensive und erfolgreiche Zeit an der Seite von Jürgen Klinsmann und Joachim Löw", sagt Köpke. "Ich bin davon überzeugt, dass Hansi Flick daran anknüpfen und die Nationalmannschaft wieder in die Erfolgsspur bringen wird. Dafür sind auch neue Impulse nötig, weswegen ich mich entschieden habe, nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Ich wünsche Hansi und seinem Team alles Gute und viel Erfolg für die bevorstehenden Aufgaben." Über die Nachfolge von Andreas Köpke wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.

[al]