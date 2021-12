Sophia Kleinherne verlängert in Frankfurt

Nationalspielerin Sophia Kleinherne verlängert ihren Vertrag bei der SG Eintracht Frankfurt frühzeitig und unterschreibt bis zum 30. Juni 2024. Mit nur 21 Jahren absolvierte die Defensivspielerin bereits 84 Spiele in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga, allesamt für die Frankfurterinnen, die aktuell Vierter in der Liga sind und nur drei Punkte hinter Spitzenreiter FC Bayern München liegen. 2020 gab sie ihr Länderspieldebüt für die A-Nationalmannschaft, inzwischen stehen ihr zwölf Einsätze zu Buche.

Über ihre Entscheidung, in Frankfurt zu bleiben, sagt Kleinherne: "Ich freue mich, den Weg mit unserer Mannschaft und dem gesamten Verein weiterzugehen. Man spürt eine enorme Wertschätzung und tolle Präsenz des Frauenfußballs im Verein, sodass ich mich hier in Frankfurt weiterhin sehr wohlfühle. Unsere Mannschaft ist als Einheit in der Adlerfamilie gereift. Wir wachsen immer mehr zusammen, auch wenn wir noch einzelne Entwicklungsschritte gehen müssen. Dessen sind wir uns bewusst, aber ich freue mich darauf, diese in den nächsten zweieinhalb Jahren als Führungsspielerin mitgestalten zu können. Ich will gemeinsam mit dem Team und dem gesamten Verein dieses superattraktive Projekt bei der Eintracht am Höhepunkt erleben und zum absoluten Highlight in Frankfurt machen."

Auch Trainer Niko Arnautis gibt sich glücklich: "Sophia hat sich in den vergangenen Jahren enorm entwickelt, zählt trotz ihres Alters zu den etablierten Spielerinnen und begleitet uns in ihrer bereits fünften Spielzeit. Sophia ist unheimlich zweikampfstark und darüber hinaus auch ein ganz toller Mensch, der wichtig auf wie neben dem Platz ist. Dass sie sich weiterhin für Eintracht Frankfurt entschieden hat, zeigt, dass Sophia sich hier im Verein wohlfühlt und den gemeinsamen Weg weitergehen möchte. Wir sind sehr glücklich, mit ihr gemeinsam die nächsten Schritte zu gehen."

