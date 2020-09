Überzeugte beim Spiel in Montenegro am meisten: Sophia Kleinherne (l.)

Sophia Kleinherne ist "Spielerin des Montenegro-Spiels"

Beim 3:0 gegen Montenegro in Podgorica war nicht alles Gold, was glänzte. Dennoch hat die stark verjüngte Frauen-Nationalmannschaft letztendlich souverän den Vorsprung an der Spitze der EM-Qualifikationsgruppe 9 ausgebaut und Kurs auf das Turnier in England im Sommer 2022 genommen.

Drittes Länderspiel, zweite Auszeichnung: Die User auf DFB.de haben offensichtlich ein großes Herz für Sophia Kleinherne von Eintracht Frankfurt. Denn auch bei der Wahl zur Spielerin des Montenegro-Spiels vom Fan Club Nationalmannschaft erhielt die 20 Jahre alte Abwehrspielerin mit 33,1 Prozent die meisten Stimmen, schon bei ihrem Länderspieldebüt in England (2:1) im November 2019 hatte Kleinherne bei der Abstimmung triumphiert.

Auf den Plätzen zwei und drei landeten die äußerst quirlige Debütantin Paulina Krumbiegel von der TSG Hoffenheim, der in Montenegro zwei Assists gelangen, mit 26,5 Prozent der Stimmen und die Frankfurterin Laura Freigang, Torschützin zum 1:0, mit 12 Prozent.

[dfb]