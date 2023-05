Sonderspielrunde: Stuttgart gelingt Kantersieg

Der VfB Stuttgart hat am zweiten Hauptrundenspieltag der Sonderspielrunde einen 7:0 (4:0)-Kantersieg bei Fortuna Düsseldorf gefeiert. Der Deutsche Meister FSV Mainz 05 verliert mit dem 0:1 bei Borussia Mönchengladbach auch seine zweite Partie.

In der "Liga A" treffen die Gruppensieger und Gruppenzweiten der Vorrunde auf die Endrundenteilnehmer um die Deutsche Meisterschaft, die automatisch an der Hauptrunde teilnehmen. Die anderen Vorrundenteilnehmer spielen in der "Liga B" in einer einfachen Runde die Platzierungen aus.

Der 2. Spieltag der Liga A

Gruppe A: Hansa Rostock - TSG Hoffenheim 0:3, 1. FC Köln - MSV Duisburg 2:1

Gruppe B: Rot-Weiß Oberhausen - 1. FC Heidenheim 2:0, Werder Bremen - Eintracht Frankfurt 1:0

Gruppe C: Energie Cottbus - 1. FC Nürnberg 1:3, Union Berlin - SC Paderborn 07 2:2

Gruppe D: FC Augsburg - VfL Wolfsburg 1:2, Borussia Mönchengladbach - FSV Mainz 05 1:0

Gruppe E: VfB Stuttgart - Hamburger SV 3:3 (Mittwoch), Fortuna Düsseldorf - VfB Stuttgart 0:7, RB Leipzig - Borussia Dortmund 2:3

Gruppe F: FC Bayern München - Hertha BSC 3:1, Bayer Leverkusen - VfL Bochum 1:2 (beide Mittwoch), SV Darmstadt 98 - FC Bayern München 1:4, Hertha BSC - Bayer Leverkusen 1:3

Der 2. Spieltag der Liga B

Gruppe A: Viktoria Berlin - Preußen Münster 5:3, Bonner SC - Holstein Kiel 0:5

Gruppe B: 1. FC Magdeburg - Hertha Zehlendorf 0:6, VfB Hilden - SC Verl 1:0

Gruppe C: FC Viktoria Köln - SSV Reutlingen 7:1, SV Eintracht Trier - FC-Astoria Walldorf 2:0

Gruppe D: SV Meppen - Rot-Weiss Essen 3:2, SpVgg Unterhaching - FC Ingolstadt 0:6 (beide Mittwoch), Dynamo Dresden - SV Meppen 2:2

Gruppe E: SC Freiburg - TSV 1860 München 6:1 (Mittwoch), TSV 1860 München - Karlsruher SC 1:1, Hannover 96 - SC Freiburg 0:3

