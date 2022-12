Sonderspielrunde in Junioren-Bundesligen

Auf seiner Sitzung am heutigen Freitag hat das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) die Einführung eines neuen Wettbewerbs im Anschluss an die Saison 2022/2023 in den A-Junioren-Bundesligen und B-Junioren-Bundesligen beschlossen. Die Entscheidung wurde vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie getroffen, in deren Folge die Bundesliga-Saison auf eine einfache Runde verkürzt worden war. Der Wettbewerb wird von Ende März bis Juni 2023 ausgespielt, teilnehmen können alle Vereine der A- und B-Junioren-Bundesligen.

Manuel Hartmann, Geschäftsführer Spielbetrieb der DFB GmbH & Co. KG, sagt: "Wir freuen uns, im Interesse unserer Nachwuchsspieler und der Talentförderung ab März 2023 eine Sonderspielrunde anbieten und durchführen zu können. Dieses neue Wettbewerbsformat ist eine flexible Reaktion auf Nachwirkungen der Corona-Pandemie und die dadurch verkürzte Saison 2022/2023 in den Junioren-Bundesligen. Es bietet allen Vereinen die Chance, ihren Spielern weitere wertvolle Wettkampfminuten auf dem Rasen zu ermöglichen."

Gespielt wird in zwei Phasen. In der Vorrunde (Phase 1) werden die Teams in Vierer- bezieungsweise Fünfergruppen eingeteilt. Dabei berücksichtigt die DFB-Fachgruppe Jugendspielbetriebe regionale Aspekte, sorgt also für möglichst attraktive Paarungen bei gleichzeitig kurzen Fahrtstrecken zwischen den Spielorten. In den Gruppen spielen die Mannschaften jeweils einmal gegeneinander. Vereine, die an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft 2023 teilnehmen, überspringen die Vorrunde und steigen direkt in der Hauptrunde (Phase 2) ein. Hier treffen sie in "Liga A" auf die Erst- und Zweitplatzierten der Gruppenphase. Die Dritt-, Viert- und Fünftplatzierten spielen in "Liga B" in einer einfachen Runde die Plätze aus.