Solider Start in Play-Ins zum FIFAe Nations Cup

Ende vergangener Woche startete für die deutsche eNationalmannschaft die Qualifikation für den FIFAe Nations Cup, der im Sommer 2022 stattfinden wird. Zwischen Dezember 2021 und April 2022 treten die europäischen Nationen in vier Gruppen, bestehend aus sieben oder acht Teams, gegeneinander an und kämpfen um den Einzug in die nächste Runde auf dem Weg zum FIFAe Nations Cup. In der ersten Spielwoche erspielten sich Mustafa "xMustii19" Cankal und Umut "RBLZ_Umut" Gültekin im 2vs2-Modus trotz starker Konkurrenz einen hervorragenden zweiten Platz.

Bereits am vergangenen Donnerstag ging es für xMustii19 und RBLZ_Umut in Gruppe 1 der Conference 2 los. Schon im ersten Duell mit Rumänien wurden die Beiden ordentlich gefordert: Das lange Zeit offene erste Spiel gewannen xMustii19 und RBLZ_Umut jedoch letztlich 2:1.

Mit Rückenwind aus dem ersten Spiel reichte es im zweiten Aufeinandertreffen zu einem ungefährdeten 6:3 und damit dem Gesamtsieg im ersten Duell des Turniers. Im Anschluss sah es gegen Italien lange nach einer Punkteteilung aus, bis in der Nachspielzeit doch noch der 4:3-Sieg im ersten Spiel errungen wurde. Das anschließende 0:0 im zweiten Spiel sicherte auch gegen Italien den Gesamtsieg. Mit einem ungefährdeten 3:2 und 3:0 gegen Russland sowie einem 3:0 und 0:0 gegen Belgien schloss das Duo den ersten Tag mit einer eindrucksvollen Bilanz ab.

Erste Schwierigkeiten am zweiten Turniertag

Gegen Schweden taten sich xMustii19 und RBLZ_Umut zu Beginn des zweiten Turniertages schwer, in einen guten Spielrhythmus zu kommen. Ein 3:3 und 0:0 besiegelten am Ende die Punkteteilung mit den Skandinaviern. Neben den Schweden machten es auch die Finnen der deutschen eNationalmannschaft schwer. Beim eFriendly Cup Ende November wurde Finnland noch bezwungen, aber in den Play-Ins waren die Nordeuropäer zu stark. Zwar schafften xMustii19 und RBLZ_Umut in Spiel eins noch ein 2:2, im zweiten Aufeinandertreffen mussten sie sich allerdings 1:3 geschlagen geben.

Mit dem letzten Duell gegen die starken Portugiesen wartete eine weitere schwierige Aufgabe. Nach der 1:3-Niederlage im ersten Spiel kämpfte sich das deutsche Duo jedoch stark zurück und nahm beim 2:2 im zweiten Spiel einen Punkt mit und verteidigte damit den zweiten Platz in der aktuellen Gesamtwertung vorerst.

Nach zwei intensiven Tagen für xMustii19 und RBLZ_Umut kann sich das Ergebnis der ersten Spielwoche aus deutscher Sicht durchaus sehen lassen. Mit starken 24 Punkten schließt das deutsche Duo auf Platz zwei in der Tabelle ab. Nur Schweden platzierte sich mit 26 Punkten vor der deutschen eNationalmannschaft und steht an der Spitze der Tabelle. Mit 21 Punkten folgt Portugal auf Rang drei. Dahinter ordnen sich Italien, Russland, Rumänien und Belgien ein.

Die ersten Spiele haben gezeigt, dass xMustii19 und RBLZ_Umut im Vergleich zu anderen Nationen sehr gut dastehen. Den Erfolg beim eFriendly Cup zum Saisonauftakt konnte das Duo also eindrucksvoll unter Beweis stellen. Weiter geht es mit den Play-Ins jedoch erst im neuen Jahr.

