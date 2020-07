Social Media: So lief das Jahr 2016

2016 war für den deutschen Fußball ein ereignisreiches Jahr. Zum Jahresende blicken wir noch einmal zurück auf die besten Tweets und Posts der DFB-Kanäle in den sozialen Netzwerken.

Die Olympischen Fußballturniere in Rio, die Europameisterschaft in Frankreich, die U 19-EURO in Deutschland, Außerordentlicher Bundestag in Frankfurt und Ordentlicher Bundestag in Erfurt, die DFB-Pokalfinals in Köln und Berlin - das Jahr 2016 war für den deutschen Fußball wieder vollgepackt mit Highlights. Auf 43 Kanälen in den sozialen Netzwerken in sechs Sprachen mit 15,6 Millionen Fans und Followern war die DFB-Onlineredaktion immer hautnah dabei, lieferte interessante Informationen, spektakuläre Bilder und spannende Videos. Die besten unserer insgesamt 34.067 Posts und Tweets haben wir im Folgenden noch einmal zusammengestellt.

Boom in der #3Liga hält an: Schon mehr als zwei Millionen Zuschauer https://t.co/p3RG8V8O0h #zeigtsuns — 3. Liga (@DFB_3Liga) 15. März 2016

Geiler Fallrückzieher #unsereamateure #amateurfussball #traumtor #lichtenau #unfassbar #stark Ein von FUSSBALL.DE (@fussball_de) gepostetes Video am 21. Sep 2016 um 11:07 Uhr

Was für eine tolle Geste: Jens Bockgrawe, Rollstuhlfahrer und glühender Anhänger des TSV Wallenhorst, gehörte am letzten Spieltag zur Anfangsformation seines Teams und erzielte sogar ein Tor! #UNSEREAMATEURE #Amateurfussball Ein von FUSSBALL.DE (@fussball_de) gepostetes Foto am 6. Jun 2016 um 8:37 Uhr

#unsereAmateure #amateurfussball #beinschuss #tunnel #daswirdteuer Ein von FUSSBALL.DE (@fussball_de) gepostetes Video am 13. Okt 2016 um 7:35 Uhr

#afbl #afblclubtour #dieliga Ein von Allianz Frauen-Bundesliga (@die_liga) gepostetes Foto am 4. Sep 2016 um 6:50 Uhr

@anjamittag kehrt in die @die_liga zurück und verstärkt die @vfl.wolfsburg.frauen! #AFBL #DieLiga @dfb_frauenteam Ein von Allianz Frauen-Bundesliga (@die_liga) gepostetes Foto am 30. Aug 2016 um 5:52 Uhr

DFB und DFL verlängern Grundlagenvertrag bis 2023 -> https://t.co/A0TZWnMTyQ pic.twitter.com/Y9DsMucyQz — DFB (Verband) (@DFB) 14. Oktober 2016

"Im Fußball zu Hause": #DFB stellt Kanzlerin Angela Merkel Flüchtlingsbroschüre vor - https://t.co/hzCNSNk2OE — DFB (Verband) (@DFB) 15. November 2016

